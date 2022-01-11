Власти Барнаула заказали проект реновации привокзальной площади за 2,5 миллиона рублей

Администрация Барнаула заключила контракт с "Алтайкоммунпроектом" на разработку проекта обновления площади у двух вокзалов. На работу городские власти готовы выделить около 2,5 миллиона рублей, следует из данных на портале госзакупок.
Конкурс на определение подрядчика, который займётся проектом обновления площади, объявили 27 декабря 2021 года. Из-за отсутствия других заявок было решено заключить контракт с АО "Алтайкоммунпроект". Согласно данным с госзакупок, проектировщик разработает проектно-сметную документацию обустройства территории напротив железнодорожного и автовокзала. Для этого подрядчику будет необходимо провести разного рода изыскания, составить план озеленения площади, приведения общественной зоны к единому облику, освещения, дорожного и пешеходного движения. Работы должны быть завершены до 31 мая этого года. Средства выделяются из городского бюджета.
Сама же реконструкция ж/д вокзала должна начаться в ближайший год-два. Ещё около двух лет уйдёт на реконструкцию объекта. После ремонта в историческом здании, построенном больше 100 лет назад, будут обслуживать пассажиров, которые собираются отправиться в путешествие на поездах дальнего следования. Проектировщики намерены "переселить" пассажиров пригородных рейсов в действующее здание вокзала.
Как неоднократно писал amic.ru, разговоры о реконструкции вокзала в столице региона идут несколько лет. Он был построен в 1958 году и уже не соответствует современным нормам. Также здание является памятником архитектуры, и его будут приводить в порядок в соответствии с требованиями закона к восстановлению таких объектов. Нынешний вокзал не выдерживает критики с точки зрения доступности для маломобильных групп граждан, есть определённые вопросы и по безопасности.
Комментарии
так вроде ж не так давно тоже вбухивали средства в реновацию, тогда снесли все, и сделали эти платные парковки, а бесплатные места оградили буями.
Опять переделывать? владельцы парковок чтоль сменились? Или....смущает, что люди находят места бебсплатные, хотя там уже повсюду знаков натыкали, дабы дать работу эвакуаторщикам
https://www.amic.ru/news/379138/
2017 год ...... а вроде совсем недавно. и вот опять. лямы лямы...
все снести вместе с вокзалами и мемориалом и построить несколько сорокаэтажек
Реконструкция здания двух ж/д вокзалов
а у нас разве 2 ж/д вокзала?
Главное, побольше асфальта и заборов. Сквер убрать, мемориал убрать, отдать землю самизнаетекому, пусть еще сорок этажей построит.
И так уже ни кто не приезжает в БарнАул
Только съезжаюжие
У людей какой-то тупой взгляд на мир. Вы почему такие упёртые? Почему надо твердить идиотские слова - асфальт, человейники, 40 этажей? Что у вас в головах? Только слепому не видно, что на площади двух вокзалов, да-да, гостенек в 13:03, там два вокзала - ж/д и авто, творится бардак.
11.01.2022 13:03
- гость -
Не местный чтоль? рядом вокзал не рабочий стоит как памятник архитектуры. На фото выше его конкрэтно видно
"Только слепому не видно, что на площади двух вокзалов, да-да, гостенек в 13:03, там два вокзала - ж/д и авто"
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"Реконструкция здания двух ж/д вокзалов может начаться уже в ближайшие годы"
ЗданИЙ ж/д вокзала два и одно здание автовокзала. Слепой не увидел здание старого ж/д вокзала - бывает.
11.01.2022 13:29
- гость -
Потому что какой-то проект уже выкладывали. И сквера на нем не было, а предполагалась ышшо одна парковка))) А "бардак", по вашему выражению, творится там потому, что наваяли заборов, проездов в одну машину, да еще и не убирают толком. А парковки да, очень-очень нужны. Вот только они стоят пустыми.
Власти, посмотрите на примеры других городов, кто стратегически мыслит и прорубает в городе современные проспекты. Вот чем надо заниматься!
Соедините уже Красноармейский с Исакова или Петрова, Молодежную с Власихинской, сделайте выезд со старого моста через Обь сразу на Восточный и т.п.
Сделайте город комфортным (и хватит менять асфальт на плитку, сосредоточьтесь на серьезном), а потом уже закрывать мост на Ленина.
Площадь у нашего вокзала это позор города.Очень трудно подъехать к вокзалу,т.к. большую часть занимает платная парковка.Машины туда практически никто не ставит, просто пустует место.Зато на подступах к вокзалу и на выезде творится страшное . Народ с большим риском ДТП высаживает пассажиров и пытается выехать обратно.Администрация города,посмотрите хоть раз на это все утром,когда приходит поезд и электричка!!!
14:09 им это не надо, они еще пару лет поработают и на повышение в Москву, а тут хоть трава не расти.
Из-за таких вот специалистов в администрации,которые,я уверена, так и сидят на том же месте, после нанесенного вреда жителям города, так плохо у нас в Барнауле и много людей уезжает.Безграмотно,нагло в открытую защищают интересы частные в ущерб городу.
Барнаул когда-то называли "Северные Афины", правда, так же называли и Томск, и Бийск... Ныне же считаю, что Барнаул вполне достоин более высокго титула- "Северный Мумбаи".