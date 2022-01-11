Власти Барнаула заказали проект реновации привокзальной площади за 2,5 миллиона рублей

Администрация Барнаула заключила контракт с "Алтайкоммунпроектом" на разработку проекта обновления площади у двух вокзалов. На работу городские власти готовы выделить около 2,5 миллиона рублей, следует из данных на портале госзакупок.

Конкурс на определение подрядчика, который займётся проектом обновления площади, объявили 27 декабря 2021 года. Из-за отсутствия других заявок было решено заключить контракт с АО "Алтайкоммунпроект". Согласно данным с госзакупок, проектировщик разработает проектно-сметную документацию обустройства территории напротив железнодорожного и автовокзала. Для этого подрядчику будет необходимо провести разного рода изыскания, составить план озеленения площади, приведения общественной зоны к единому облику, освещения, дорожного и пешеходного движения. Работы должны быть завершены до 31 мая этого года. Средства выделяются из городского бюджета.

Сама же реконструкция ж/д вокзала должна начаться в ближайший год-два. Ещё около двух лет уйдёт на реконструкцию объекта. После ремонта в историческом здании, построенном больше 100 лет назад, будут обслуживать пассажиров, которые собираются отправиться в путешествие на поездах дальнего следования. Проектировщики намерены "переселить" пассажиров пригородных рейсов в действующее здание вокзала.

Как неоднократно писал amic.ru, разговоры о реконструкции вокзала в столице региона идут несколько лет. Он был построен в 1958 году и уже не соответствует современным нормам. Также здание является памятником архитектуры, и его будут приводить в порядок в соответствии с требованиями закона к восстановлению таких объектов. Нынешний вокзал не выдерживает критики с точки зрения доступности для маломобильных групп граждан, есть определённые вопросы и по безопасности.