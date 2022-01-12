Пляж рядом с гребным каналом в Барнауле обустроят в 2022 году за 66 миллионов рублей

Территорию гребного канала в Барнауле, где проходил этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, хотят превратить в зону рекреации. Уже в 2022 году на канале планируют намыть берег для самого большого общественного пляжа в столице края. На эти цели в рамках краевой адресной инвестиционной программы выделят 66 миллионов рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

В частности, на эти деньги намоют берег, завезут песок и проведут благоустройство территории. В будущем здесь планируют возвести отель, кафе, бани с саунами, а также создать искусственный пруд для рыбалки.

"Это не только спорт, но и досуг. Гребной канал является не только местом для проведения соревнований, но ещё и местом для отдыха барнаульцев", – пояснил Алексей Перфильев.

Ранее строительство пляжа на территории гребного канала анонсировал председатель Федерации гребли Алтайского края Юрий Шамков. По его словам, эта зона будет пользоваться популярностью у жителей Барнаула ещё много лет, и может стать одним из любимых мест отдыха.

"Виктор Томенко нас уже поддержал. Уверен, площадка будет востребована. Мы сейчас считаем, сколько это может стоить. Есть идея превратить территорию в аналог "Экспоцентра" и назвать "Алтай-Экспо". Проводить мероприятия международного уровня с большим количеством гостей", – пояснил руководитель Федерации гребли Алтайского края.

Он также добавил, что рядом с каналом будет расширена парковка до 1000 автомобилей. Сейчас она вмещает только 400. Также на территории спортивного объекта уже этой осенью высадят деревья и кустарники.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. На турнире разыграли шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. В Барнаул прилетели 157 спортсменов из 55 стран мира.