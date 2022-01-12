"Надо заходить в проект": власти Бийска намерены построить новый мост к 2035 году

Власти алтайского города Бийска планируют построить новый мост через реку Бия. Переправа может появиться в районе Зелёного клина. Однако администрация наукограда предпочтение отдаёт другому месту. Построить мост рассчитывают к 2035 году на деньги из федерального бюджета, сообщает газета "Бийский рабочий" со ссылкой на главу города Александра Студеникина.

Новое капитальное сооружение в Бийске хотят возвести между коммунальным и понтонным мостами – там, где старая Зелёнка граничит с новой.

"Видя, как изменилась транспортная инфраструктура города, мы запроектировали кольцевую развязку на Зелёном клине, и мост должен стоять там же. Надо заходить в проект, вести изыскательские работы, чтобы понимать, насколько это вообще реально. Но мост нужен в середине города", – сообщил Студеникин.

По его словам, сегодня в городе все дороги упираются в узел вокзала. Решить проблему должна была дорога по дамбе в сторону коммунального моста и комплекс "примыкающих" мероприятий: строительство развязки напротив ТЦ "Стиль", расширение дороги по улице Советской – с Зелёнки и далее – до четырёх полос.

Муниципалитет подавал заявку о включении бийской дороги в перечень краевых инфраструктурных проектов (стоимость работ – около 9 миллиардов рублей). Однако Бийск не получил финансирование. Расширение дороги с Зелёнки составит около 500 миллионов.

Новый мост же может стоить миллиарды рублей. Согласно программе развития города, построить и новую транспортную развязку в районе Зелёного клина, и дорогу по телу дамбы, и набережную, и, конечно, мост планируют до 2035 года.

При этом в 2022 году городские власти намерены начать ремонт уже существующего моста через Бию. Работы обойдутся в 150 миллионов рублей. Планируется, что полностью мост закрывать не будут. Однако уже сейчас бийчан предупреждают, что на время работ движение наверняка будет затруднено. Также ожидается, что придётся приостановить движение трамваев в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей. На это время будет организовано дополнительное транспортное обслуживание.