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8-балльные пробки образовались в Барнауле вечером 14 декабря

Заторы собрались как на Строителей, так и на части проспекта Ленина после путепровода на Новом рынке

14 декабря 2023, 18:22, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"
Фото: "Яндекс.Пробки"

Пробки в 8 баллов сковали Барнаул вечером 14 декабря. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы собрались как на Строителей, так и на части проспекта Ленина после путепровода на Новом рынке.

Заторы также есть на Молодежной, Челюскинцев, Ядринцева, части Красноармейского, Гоголя. В спальной части города заторы на Павловском тракте, Попова, Балтийской, Власихинской.

По оценке сервиса, пробки разъедутся ближе к 20:00 – до тех пор заторы будут на уровне 8 баллов.

Барнаул Транспорт Пробки

Комментарии 2

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Гость

19:11:50 14-12-2023

В Центре вообще пробок нет. Проехал по Калинина, Ленина - все ОК!

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Гость

22:01:18 14-12-2023

Надо на Челюскинцев убирать выделенку или расширять дорогу!

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