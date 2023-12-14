8-балльные пробки образовались в Барнауле вечером 14 декабря
Заторы собрались как на Строителей, так и на части проспекта Ленина после путепровода на Новом рынке
14 декабря 2023, 18:22, ИА Амител
Фото: "Яндекс.Пробки"
Пробки в 8 баллов сковали Барнаул вечером 14 декабря. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы собрались как на Строителей, так и на части проспекта Ленина после путепровода на Новом рынке.
Заторы также есть на Молодежной, Челюскинцев, Ядринцева, части Красноармейского, Гоголя. В спальной части города заторы на Павловском тракте, Попова, Балтийской, Власихинской.
По оценке сервиса, пробки разъедутся ближе к 20:00 – до тех пор заторы будут на уровне 8 баллов.
19:11:50 14-12-2023
В Центре вообще пробок нет. Проехал по Калинина, Ленина - все ОК!
22:01:18 14-12-2023
Надо на Челюскинцев убирать выделенку или расширять дорогу!