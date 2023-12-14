Почти 100 единиц техники борются с гололедом в Барнауле 14 декабря

Несмотря на мороз, дорожники по-прежнему работают и днем, и ночью

14 декабря 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле 14 декабря с гололедицей борются 97 единиц техники и 132 дорожных рабочих, сообщает мэрия.

Несмотря на морозы, бригады "Автодорстроя" работают во всех районах города в дневную и ночную смены, чтобы поддерживать дороги в нормативном состоянии.

"В ночь работы ведутся преимущественно по обработке дорог противогололедными средствами, вывозу снега, прометанию проезжих частей и тротуаров. В ранние утренние часы и в течение дня проводится посыпка песком и бионордом тротуаров города", – отметили в пресс-службе.

Ранее власти Барнаула рассказали, как будут бороться с гололедом всю зиму.