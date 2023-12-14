Почти 100 единиц техники борются с гололедом в Барнауле 14 декабря
Несмотря на мороз, дорожники по-прежнему работают и днем, и ночью
14 декабря 2023, 15:31, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле 14 декабря с гололедицей борются 97 единиц техники и 132 дорожных рабочих, сообщает мэрия.
Несмотря на морозы, бригады "Автодорстроя" работают во всех районах города в дневную и ночную смены, чтобы поддерживать дороги в нормативном состоянии.
"В ночь работы ведутся преимущественно по обработке дорог противогололедными средствами, вывозу снега, прометанию проезжих частей и тротуаров. В ранние утренние часы и в течение дня проводится посыпка песком и бионордом тротуаров города", – отметили в пресс-службе.
Ранее власти Барнаула рассказали, как будут бороться с гололедом всю зиму.
15:49:56 14-12-2023
В первую очередь обработайте территории около школ. И не только в центре,а возле каждой школы. Территории садиков, поликлиник, магазинов, больниц обязательно должны быть обработаны.
16:12:09 14-12-2023
Гость (15:49:56 14-12-2023) В первую очередь обработайте территории около школ. И не тол... Ну это для автовладельцев "в первую очередь", а для тех, у кого нет авто, до перечисленных Вами объектов еще добраться надо. По тротуарам. Так что в первую очередь и перечисленные объекты и тротуары!
15:51:49 14-12-2023
Видимо почитали гневные комментарии из новости опубликованной ранее, что везде гололёд и никто даже не чешется. Ну хоть так народ услышали и то хлеб.
15:59:26 14-12-2023
На проезжей части дорог гололеда практически нет, на тротуарах никто с гололедом не "борется"