9-балльные пробки сковали центр Барнаула вечером 17 августа
Проехать сложно и через Строителей, и через Кулагина. На Кутузова ситуация полегче, но машины уже копятся в заторе
17 августа 2023, 18:30, ИА Амител
Интенсивность пробок в Барнауле вечером в четверг, 17 августа, достигла 9 баллов. Об этом свидетельствует информация сервиса "Яндекс.Пробки".
Сильный затор образовался на проспекте Строителей – пробка начинается от проезда на Павловский тракт до пересечения с улицей Деповской. Также пробки образовались на прилежащих к нему дорогах: на проспектах Красноармейском и Социалистическом, улице Молодежной, Челюскинцев, в переулке Ядринцева.
Также проблемы с проездом есть и возле проспекта Калинина. Заторы наблюдаются на улице Цеховой, Профинтерна, Советской, Кулагина.
В спальной части города заторы в основном наблюдаются на Шумакова и Взлетной, Балтийской, Малахова. Объездная дорога через улицу Кутузова и шоссе Ленточный бор также загружена автомобилями.
09:37:22 18-08-2023
А выводы? Где решение? Ждать ввод моста через ЖД пути? Я не верю, что это поможет. Боюсь пробки только станут чаще и больше. Поток машин на проспектах Ленина и Строителей только возрастет. Возможно лучшим решением проблемы пробок на проспекте Строителей мог бы стать перенос трамвайной линии на пустующую аллею проспекта Ленина. Это позволило бы не только расширить магистраль. Но также мощно усилило бы ОТ этой проблемной части города, склонив многих в сторону ОТ. Более подробно с обоснованием я описал причины, почему перенос трамвайной линии и создание пешеходной зоны на проспекте Социалистическом позволит избавиться от пробок на проспектах Строителей, Ленина и Красноармейском в публикациях сообщества "Проект Пешка Соборная, Барнаул". Его можно найти вписав в строку адреса латинскими буквами - ВК точка ком косая черта и добавить peshka_s. Помимо прочего, интересно отметить, что создание полноценной пешеходной зоны на проспекте Социалистическом позволяет безболезненно провести по практически неиспользуемой пешеходами аллее проспекта Ленина трамвайные пути до улицы Анатолия, соединив их по этой улицы с путям на проспекте Красноармейском. Но все выгоды такого подхода к решению проблемы в двух словах не обьяснить. Их много и они разобраны в указанном выше месте. Пешеходная зона на проспекте Социалистическом качественно изменит комфо́ртность городской среды исторического центра города и это очень важно, если действительно кто-то хочет говорить о комфортности города для горожан и туристов.
12:53:39 18-08-2023
может просто утилизировать 50% металлолома? а то на каждую семью по 2-3 машины,итак ситуация напряженная с этим мостом. нет чтобы на время бросить свое корыто и пересесть на ОТ,я бы вовсе сжигал все ваши тачки чтобы вы смотрели