9-балльные пробки сковали центр Барнаула вечером 17 августа

Проехать сложно и через Строителей, и через Кулагина. На Кутузова ситуация полегче, но машины уже копятся в заторе

17 августа 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

Интенсивность пробок в Барнауле вечером в четверг, 17 августа, достигла 9 баллов. Об этом свидетельствует информация сервиса "Яндекс.Пробки".

Сильный затор образовался на проспекте Строителей – пробка начинается от проезда на Павловский тракт до пересечения с улицей Деповской. Также пробки образовались на прилежащих к нему дорогах: на проспектах Красноармейском и Социалистическом, улице Молодежной, Челюскинцев, в переулке Ядринцева.

Также проблемы с проездом есть и возле проспекта Калинина. Заторы наблюдаются на улице Цеховой, Профинтерна, Советской, Кулагина.

В спальной части города заторы в основном наблюдаются на Шумакова и Взлетной, Балтийской, Малахова. Объездная дорога через улицу Кутузова и шоссе Ленточный бор также загружена автомобилями.