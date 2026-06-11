"Аэрофлот" ограничил иностранцам доступ к программе "плоских" тарифов

По новому правилу иностранцы не смогут приобретать льготные билеты на внутрироссийские рейсы

11 июня 2026, 15:39, ИА Амител

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Аэрофлот" объявил об изменении правил программы "плоских" тарифов. Как пишет Lenta.ru, с 15 июня 2026 года билеты по фиксированным ценам в экономическом классе смогут приобретать только граждане России.

В сообщении перевозчика подчеркивается, что такое решение принято из‑за высокого спроса и социальной значимости инициативы. Ранее воспользоваться "плоскими" тарифами могли в том числе иностранные граждане, путешествующие по внутрироссийским маршрутам. Теперь для них будут доступны только коммерческие тарифы, действующие на соответствующих направлениях.

"Плоские" тарифы — социальная инициатива "Аэрофлота", реализуемая с 2014 года. Ее ключевые особенности: цены на билеты ниже себестоимости и не зависят от даты вылета.

Сейчас программа охватывает рейсы между Москвой и девятью городами Дальнего Востока — Владивостоком, Хабаровском, Южно‑Сахалинском, Петропавловском‑Камчатским, Магаданом, Якутском, Благовещенском, Анадырем и Улан‑Удэ, а также перелеты между Москвой и Калининградом.

Статистика компании демонстрирует высокий спрос на эту услугу: в 2025 году по "плоскому" тарифу на дальневосточных направлениях путешествовали 1,5 миллиона пассажиров, а на маршруте Москва — Калининград услугой воспользовались более 831 тысячи человек.