Туроператоры зафиксировали спад продаж туров по России на фоне роста выездного туризма

12 января 2026, 11:00, ИА Амител

Российские туристы в Индии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Продажи организованных туров по России за год сократились более чем на 10%, сообщили участники рынка. В целом внутренний туризм продолжает расти, но заметно медленнее, чем ранее: по итогам 2025 года прирост составил около 5%, тогда как в 2024-м он был почти вдвое выше, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, сильнее всего просел сегмент турпакетов. Одной из причин участники рынка называют экологическую аварию в Анапе. Кроме того, экономическая ситуация в 2025 году сыграла на руку зарубежным направлениям. Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии, глава холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин, выездной туризм растет заметно быстрее внутреннего:

«Это произошло на фоне более активного роста выездного туризма, где динамика роста составляет как минимум 14%. Выездные направления продемонстрировали такой результат из-за того, что крепкий рубль, возвращение отложенного спроса и увеличение международной авиаперевозки как раз простимулировали рост выездных направлений».

На фоне подорожания авиабилетов и железнодорожных перевозок россияне все чаще выбирают путешествия на личных автомобилях. Автотуризм растет уже третий год подряд. Лучше обстоят дела и с самостоятельными поездками. По словам управляющего директора сервиса "Островок" Дарьи Кочетковой, спрос на индивидуальные бронирования остается высоким:

«На долю российских направлений в 2025 году приходится до 85% от всех бронирований. В 2025 году мы видим интерес туристов к малым городам России, экскурсионному туризму: Суздаль, Плес, Ростов, Коломна, Рыбинск и другие. Мы видим рост по этим направлениям до 40% год к году».

По данным сервиса, хорошие результаты показал бархатный сезон: теплая осень позволила продлить купальный период почти до середины октября. С наступлением зимы вырос интерес к горнолыжным направлениям – Шерегешу и Манжероку, а также к поездкам на север, в Мурманскую область и Териберку. Сохраняется спрос и на всесезонные направления – Байкал и Карелию. Активно развивается Республика Алтай.

В Алтайском крае самыми популярными направлениями остаются Белокуриха, "Бирюзовая Катунь", игорная зона и соленые озера степной части региона. По данным Алтайкрайстата, почти треть всех поездок жители края совершают внутри своего региона. Далее по популярности следуют Горный Алтай, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Прогнозы на 2026 год участники рынка называют сдержанными. Вместе с тем эксперты считают реальным рост внутреннего туризма на уровне около 5%.