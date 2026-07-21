Исторический спад. Нехватка топлива может сорвать турсезон в Горном Алтае

Владельцы баз говорят: не только ситуация с топливом повлияла на турпоток, это комплекс факторов. И оптимизма на улучшение почти нет

21 июля 2026, 06:15, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Лимиты на продажу топлива в 30–50 литров в сутки, попытка контроля цен со стороны властей, запуск интерактивной карты с демонстрацией ситуации в режиме реального времени. Беспрецедентные меры, введенные в соседней Республике Алтай для борьбы с дефицитом топлива, должны были сгладить ситуацию.

Однако в регионе, где туризм, можно сказать, кормит едва ли не половину местных жителей, утверждают, что этого так и не произошло. "Голые" трассы после привычных для этих мест пробок (особенно в летнее время), пустующие турбазы, достопримечательности, где теперь можно сфотографироваться, не попадая в кадр к случайным попутчикам.

Турбизнес говорит о 30%-ном снижении потока гостей, некоторые заявляют, что сезон уже сорван. В особенно сложной ситуации оказались владельцы баз, работающих на генераторах, и организаторы дальних экскурсий. Что происходит в Горном и только ли нехватка бензина всему виной — разбирался amic.ru.

Отмены и переносы

«В июле, когда эта ситуация с бензином началась, все туристы, которые у нас забронировали, стали паниковать. Писали из Новосибирска, Барнаула, спрашивали, как обстановка с бензином. Говорили: "Боимся, что у вас в республике не сможем заправиться"», — поделилась с amic.ru владелица небольшой турбазы из Кош-Агачского района.

Сначала предприниматели старались успокаивать гостей: в республике на тот момент ограничений по продажам топлива не было, не шло речи и о его массовой нехватке. Но после введения лимитов в последний день июня ситуация изменилась.

«Потом, когда ввели ограничения, все туристы начали отменять брони. Это не только у нас, вообще, и у других тоже — у знакомых узнавали. Приходится возвращать все предоплаты», — отметила собеседница.

Справка:

В Республике Алтай до 1 сентября введены суточные лимиты на продажу топлива на АЗС для стабилизации ситуации с дефицитом. Общие правила отпуска в одни руки следующие:

— Горно-Алтайск, Майминский, Чемальский, Чойский и Турочакский районы — не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива в сутки;

— остальные районы — не более 50 литров бензина и 100 литров дизельного топлива в сутки;

— розлив в канистры разрешен в объеме не более 10 литров.



Для транспорта ЖКХ и служб жизнеобеспечения на АЗС организован "зеленый коридор" с 5 до 7 часов утра, чтобы не перегружать работу заправок днем и вечером. Скорая, спасатели по-прежнему имеют приоритет.



Сельхозтоваропроизводители получают топливо на основе заявок. Служебные машины органов власти и муниципалитетов заправляются на общих основаниях, им запрещено покидать свои муниципальные образования.

Часть гостей, впрочем, не отказывается от поездки полностью, а переносит ее на более поздний срок. Но и этот вариант, как говорят предприниматели, ничего не гарантирует.

«Некоторые начали пока просто переносить: если у нас есть свободные даты в августе, мы с ними согласовываем, переносим. Предоплата пока сохраняется. Туристы надеются, что в августе, возможно, если "устаканится" ситуация с топливом, они приедут, но опять же — не факт», — сетуют на турбазе.

Подготовиться заранее

Туристы, которые все же едут в республику, стараются подготовиться заблаговременно. Они просчитывают маршрут до литра, везут с собой запас топлива и заранее планируют, где заправляться. Владельцы баз советуют делать это в более доступных населенных пунктах, чтобы не стоять часами в очередях.

«Мы подсказываем туристам, где лучше заправиться. Говорим, что до Усть-Семы в сторону Чемала всегда много машин, пробки, очереди на АЗС. Советуем: заправляйтесь где-нибудь в Черге, Шебалино, Онгудае», — отмечает собеседница.

Вот только даже при такой подготовке многие не готовы тратить несколько часов на заправку в жару. Это тоже влияет на решение об отдыхе в регионе:

«Они говорят: "Да, мы понимаем, что можно у вас в республике заправиться, но нам не хотелось бы по три-четыре часа стоять в очереди в такую жару и терять время отдыха"».

Особенно заметно падение спроса в отдаленных районах — Кош-Агачском, Улаганском, Усть-Канском.

«В прошлом году июль у нас был самым пиковым месяцем в сезоне, больше всего туристов, и в предыдущие годы в это время всегда была полная бронь практически каждый день. В этом году у нас вообще тишина, народу нет», — пояснила предприниматель.

При этом один из владельцев базы в отдаленной Усть-Коксе рассказал о спецуслугах — после звонка на местные АЗС их постояльцам в машины заливают бензина немного больше сверх лимитов, чтобы хватило на дальние поездки.

С 16 июля в регионе работает интерактивная карта АЗС, где можно отследить наличие топлива по всей протяженности маршрута. Но, судя по ее данным, ситуация не очень оптимистичная.

Спад — 30%

Турбизнес сейчас работает в режиме повышенной готовности, рассказала директор туроператора "Алтай-Инфо" Елена Халзакова:

«Приходится постоянно держать руку на пульсе, заправлять автобусы, чтобы выполнять обязательства перед туристами. Бронирования и проживание отменяются. Особенно это ощущается на Телецком направлении. Как "приятное" дополнение — плохо регулируемая стоимость на ГСМ. Это, несомненно, повлияет на доходы туристических компаний, как и, конечно же, повышение цен на туруслуги».

В этом году, по ее словам, сезон "раскачался" только к середине июля. Падение спроса еще заметнее, чем в прошлом году, не говоря уже о показателях трехлетней давности. В сравнении с прошлым годом она оценила снижение примерно в 30%.

Собеседница подчеркнула: не только ситуация с топливом повлияла на картину, это комплекс факторов — цены, обстановка с задержками и отменой рейсов, альтернатива по стоимости других направлений в России и за рубеж. Все чаще звучат разговоры о том, что отдых в Турции и Вьетнаме намного дешевле Алтая.

«К сентябрю картина (по турпотоку. — Прим. ред.) будет более понятна по сезону, но оптимизма на этот счет у меня нет», — пояснила Халзакова.

Как заправлять генераторы?

Еще больше проблем на турбазах, расположенных вне сел в удаленной местности и работающих на генераторах. На таких объектах бензин нужен постоянно: без него не будет света и воды.

«У нас вся база работает на генераторе, генератор, соответственно, на бензине. Сейчас у нас, конечно же, сложности, потому что мы не можем купить себе нормально топливо. У нас его расход в сутки — 30–40 литров», — рассказала еще одна собеседница amic.ru.

Топливо они покупают в Кош-Агаче, потому что, например, в Акташе Улаганского района, который расположен ближе к их базе, цена достигает 180 рублей за литр. В Кош-Агаче тоже непросто:

«В Кош-Агаче, допустим, восемь заправок, из которых в день открывают только две, то есть чередуют. Соответственно, на двух работающих заправках огромная очередь».

Собеседница отметила, что если раньше турбазы могли закупать по 150–200 литров для своих генераторов и на этом работать неделю, то теперь, согласно лимитам для дальних районов, это 50 литров, чего хватает на один-два дня. Приходится каждый день ездить и тратить часы на дорогу и очереди.

«У нас и времени столько нет. Мы на турбазе должны находиться, у нас там туристы, гости, у них постоянно какие-то вопросы. Должны быть на своем рабочем месте, а вместо этого мы по полдня в Кош-Агаче, в жару, стоим в очереди за несчастными 50 литрами», — пожаловалась она.

Бензин нужен и чабанским стоянкам, а еще тем, кто делает "заброски" туристических групп в горы на отдаленные маршруты, например, к Актру. Для одной такой заброски 50 литров может, конечно, хватить, но "впритык", утверждает собеседница.

Жесткая экономия и сознательные гости

Турбизнесу республики сейчас из-за проблем с дефицитом топлива приходится экономить буквально на всем. Например, на турбазах отключают генераторы, когда гости уезжают на экскурсии или находятся вне номеров.

«Чуть-чуть ущемляем гостей, но они входят в положение, — рассказывают владельцы и уточняют, что кто-то даже просит выключать генератор вечером, если рано ложится спать. — "Сами могут подойти и сказать: "Мы в 9 вечера уже спать ляжем, так что можете в 9 генератор отключать, вообще без проблем"».

Тем не менее турбизнес Горного Алтая пока еще держится. Вот только здесь опасаются, что если ситуация с бензином не изменится, многие разорятся. В отдаленных районах сезон уже фактически сорван. Это подтверждает и наблюдение за дорогами: многочасовых пробок на Чуйском тракте в сторону Манжерока в этом году попросту нет.

Впрочем, при попытке забронировать номер в том же Чемальском районе все еще можно услышать ответ: "Свободных мест нет", а на одном из курортов региона президентские шале и шале премиум-класса на ближайшие выходные забронированы практически полностью. Впрочем, возможно, это свидетельствует лишь об их близости к аэропорту и легкой логистике…

Что будет дальше? Увидим уже в ближайшее время. Так, глава региона Андрей Турчак поручил Минэкономразвития и УФАС пресекать необоснованный рост цен на топливо. Между тем жители республики в соцсетях все чаще сообщают об увеличении стоимости до 170–180 рублей за литр.