Интерактивная карта АЗС в Республике Алтай

Интерактивная карта АЗС начала работать в Республике Алтай
Карту создали на базе информационной системы контроля отпуска топлива
17 июля 2026, 11:00, ИА Амител
В Республике Алтай 17 июля начала работать интерактивная карта АЗС, которая показывает все заправки в Горно-Алтайске и районах, наличие бензина и дизельного топлива, а также перерывы в работе, сообщает глава региона Андрей Турчак в своем Max-канале.
«Есть отдельная форма для комментариев, где сотрудники АЗС могут прописать информацию о дате планируемых поставок, а жители — указать, есть ли на заправке очередь», — отметил Турчак.
Карту создали на базе информационной системы контроля отпуска топлива, которую запустили на прошлой неделе. Сегодня к ней подключены более 230 операторов АЗС по всей республике.
Для автомобилей коммунальных служб и структур жизнеобеспечения на АЗС организован "зеленый коридор" с 05:00 до 07:00 утра, чтобы не перегружать работу заправок днем и вечером. У всех экстренных служб — скорой помощи, полиции, пожарной охраны и спасателей — по-прежнему приоритетная заправка.
Сельхозтоваропроизводители получают топливо на основе заявок, которые Минсельхоз республики отрабатывает с каждым муниципалитетом.
«Для всех служебных машин органов власти и муниципалитетов действуют такие же лимиты, как для всех. Этих принципов мы придерживались с самого начала — никаких исключений здесь нет и быть не может», — подчеркнул Турчак.
Напомним, ранее чиновникам запретили выезды за пределы своих муниципалитетов и республики на служебных авто.
11:12:30 17-07-2026
А у нас в Барнауле до сих пор "наблюдают" за ситуацией. Она сложная, но контролируемая. Правда, кто ее контролирует, никто не знает. Оказывается, в Республике Алтай адекватная власть, способная принимать быстрые и правильные решения.
11:14:53 17-07-2026
Сразу видно, где грамотный управленец сидит, а где оперштаб заседает и говорит, что ситуация напряженная, но контролируемая
13:27:16 21-07-2026
Гость (11:14:53 17-07-2026) Сразу видно, где грамотный управленец сидит, а где оперштаб ... контролируют напряжение)
11:20:52 17-07-2026
А вообще бы для большей интерактивности, дали бы трансляцию с уличных камер на АЗС, вот тогда точно можно увидеть и наличие и стоимость бензина и приблизительную очередь. А то на карте в Манжероке Лукойл показывает все виды топлива и типа нет очередей, ни за что не поверю))
11:23:13 17-07-2026
У нас по пол дня люди стоят на заправку и перед носом выходят и ее закрывают..не ужели тоже нельзя придумать карту с перерывами???Когда бензин сливается -пересменка...
11:35:30 17-07-2026
не мешайте отдыхать ! они на удаленке контролируют . все хорошо !
11:37:24 17-07-2026
Гость (11:14:53 17-07-2026) Сразу видно, где грамотный управленец сидит, а где оперштаб ... он не сидит ! он реально работает !
11:39:12 17-07-2026
Мде, а наши то когда что-нибудь подобное то сделают ? Само не рассосется, пусть не надеются.
11:52:36 17-07-2026
Гость (11:39:12 17-07-2026) Мде, а наши то когда что-нибудь подобное то сделают ? Само н... Им некогда, у них Шукшинские чтения. Не отвлекайте ерундой!
12:00:34 17-07-2026
Гость (11:39:12 17-07-2026) Мде, а наши то когда что-нибудь подобное то сделают ? Само н... если бензина нет, но есть мониторинг (карта), как поможет мониторинг?
а в правдивости и актуальности данных в этой карте есть уверенность?
11:45:02 17-07-2026
На интерактивной карте нет цен на топливо. Плохо.
11:48:35 17-07-2026
Прикольно конечно, но зато какой у нас мониторинг ребята, грех жаловаться. Читаю новости из других регионов там, что только не придумывают на АЗС привлекают людей чтобы конфликтов не было, кьюар коды вводят по номерам заправляют и т.д.
То-есть там на столько слабый мониторинг, что приходится придумывать ещё что-то, а у нас мониторинг даёт такую эффективность, что необходимости в других мерах просто нет. Что говорит о высокой организаторской способности и управленческих навыках. Приятно осознавать, что хоть в чём-то мы впереди всей страны
11:57:21 17-07-2026
Самое главное , что бы в Москве очередей не было, на остальное - наплевать.
Правильно я сказал, Виктор Петрович??
12:05:46 17-07-2026
Ладно прием бенза, но пересменки, обеды, можно же как то организовать, раз время такое, ну выведите доп людей, зачем по 2 часа перерывы, давайте о людях немного думать, а то одни деньги в глазах....
12:20:37 17-07-2026
медведь-шатун (12:05:46 17-07-2026) Ладно прием бенза, но пересменки, обеды, можно же как то орг... может быть данные мониторинга заполняют. это надо эксель открыть, забить цифры,куда-то отправить, вот примерно пару часов это должно занять
12:10:14 17-07-2026
У них там происходит Эль Ойин.
Весело наверное там.
12:21:48 17-07-2026
Люди, глаза откройте - они один в один передрали карту с Гдебенз и пользуются их информацией (откройте любую заправку там и там и сравните). Это всё, на что хватило админусилий? Ника в Акташе и Ине продолжает барыжить АИ95 по 180 рублей, но, видимо, и за это спасибо, потому что больше бензина нет вообще за перевалом.
А в Шебалино прямо сейчас очередь 50-100 машин за нормальным бензином... Одна трепотня и никаких реальных дел!
12:56:31 17-07-2026
сотрудники АЗС могут прописать - а могут и не могут
13:47:28 17-07-2026
Надо не останавливаться - готовить интерактивные карты подачи электричества, а в перспективе и еды.
15:57:21 17-07-2026
Скорость реагирования на проблемы просто поражает!
18:29:46 17-07-2026
Всё всегда повторяется - Горбачев сгорел на водке, а Путин спалится на бензине. Всё конечно сложнее, но выглядит именно так.