Карту создали на базе информационной системы контроля отпуска топлива

17 июля 2026, 11:00, ИА Амител

Интерактивная карта АЗС в Республике Алтай

В Республике Алтай 17 июля начала работать интерактивная карта АЗС, которая показывает все заправки в Горно-Алтайске и районах, наличие бензина и дизельного топлива, а также перерывы в работе, сообщает глава региона Андрей Турчак в своем Max-канале.

«Есть отдельная форма для комментариев, где сотрудники АЗС могут прописать информацию о дате планируемых поставок, а жители — указать, есть ли на заправке очередь», — отметил Турчак.

Карту создали на базе информационной системы контроля отпуска топлива, которую запустили на прошлой неделе. Сегодня к ней подключены более 230 операторов АЗС по всей республике.

Для автомобилей коммунальных служб и структур жизнеобеспечения на АЗС организован "зеленый коридор" с 05:00 до 07:00 утра, чтобы не перегружать работу заправок днем и вечером. У всех экстренных служб — скорой помощи, полиции, пожарной охраны и спасателей — по-прежнему приоритетная заправка.

Сельхозтоваропроизводители получают топливо на основе заявок, которые Минсельхоз республики отрабатывает с каждым муниципалитетом.

«Для всех служебных машин органов власти и муниципалитетов действуют такие же лимиты, как для всех. Этих принципов мы придерживались с самого начала — никаких исключений здесь нет и быть не может», — подчеркнул Турчак.

Напомним, ранее чиновникам запретили выезды за пределы своих муниципалитетов и республики на служебных авто.