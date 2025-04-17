Алтай в топе. Глава SMM-редакции amic.ru рассказала о поездке на "Вместе медиа. Контент"

Мария Петренко поделилась с коллегами опытом по внедрению чат-ботов в Telegram-каналы

17 апреля 2025, 09:25, ИА Амител

Мария Петренко / Фото: amic.ru

Весь цвет медиаотрасли России накануне собрался в Санкт-Петербурге. Там прошла большая конференция, на которой редакторы ведущих СМИ, администраторы Telegram-каналов, журналисты, пиарщики и медиаменеджеры обсуждали главные тенденции отрасли и точки развития классических и новых медиа.

Одним из спикеров на конференции стала Мария Петренко, специалист по социальным сетям, руководитель SMM-редакции amic.ru. Подробности о прошедшем мероприятии, а также о том, как сейчас продвигаются медийные проекты, она рассказала в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

– Добрый день, Мария. Кто там еще был в числе спикеров и чем интересным они делились?

– Об алтайских медиа хочу сказать. Слышала очень много от коллег, что следят за барнаульскими СМИ, и говорят, что Барнаул вообще-то вещи делает. Очень классные ребята, клево себя позиционируют в соцсетях, делают очень хорошие проекты. Поэтому если меня кто-то из коллег моих слышит, мы молодцы, мы очень хорошо работаем, за нами следят.

– В какой такой компании спикеров ты находилась там?

– На самом деле, компания была очень крутая, была возможность пообщаться с представителями таких медиа, которые мы, наверное, читали еще студентами, восхищались ими. Был бывший главный редактор "Русского репортера" Виталий Лейбин – это просто легенда. Были представители каждой из топовых площадок социальных сетей, где СМИ развиваются. Была возможность пообщаться с представителями "Дзена", обсудить, как сейчас СМИ продвигаются на площадке. Была возможность пообщаться с представителями "ВКонтакте". Ну и, конечно, классические СМИ тоже себя представляли. Это "Фонтанка", "Деловой Петербург", "Mash на Мойке". То есть все те лучшие представители отрасли, за которыми мы все следим, новости о которых мы все читаем.

– То есть это были в основном интернет-издания, правильно понимаю?

– Нет, не только. Было очень много представителей радиоотрасли, ваши коллеги с "Бизнес ФМ" там тоже были. "Серебряный дождь". Говорили, как в это непростое время радио продвигать, потому что очень много конкурентов.

– И не только радио трудно сейчас продвигаться, потому что главная проблема медийных проектов в том, что их стало очень много. Все это превратилось в некий информационный шум, который человек сейчас воспринимает как белый шум. Он просто ничего не воспринимает.

– Да, нужно уметь выделяться. И, собственно, о том, как себя выделить среди этого потока бесконечных одинаковых Telegram-каналов, мы и говорили.

– Пожалуйста, ждем секреты. Раскрывай.

– Секретов не так много: это делать хорошо и качественно, с энтузиазмом, тратить время на спецпроекты, чтобы выделяться среди остальных. И вот один из способов такого выделения – это использование чат-бота в Telegram-каналах. Об этом как раз я и рассказывала на этой конференции.

– А вот с этого момента поподробнее. Чат-боты, как они могут сейчас помогать редакциям привлекать к себе внимание, затягивать аудиторию?

– Почему эта тема актуальна и вообще интересна – сейчас в связи с последними законами, которые наверняка всем известны, большой фокус внимания смещается именно на площадку Telegram, вместе со "ВКонтакте". Это одна из самых популярных, вовлекающих площадок. Все те инструменты, которые мы можем использовать для продвижения на этих площадках, мы должны использовать максимально мощно и интересно. И как раз чат-боты – это тот способ, с помощью которого мы можем наши материалы и знания упаковать таким образом, чтобы человеку было интересно с ними взаимодействовать. Чтобы он становился базой участников этого чат-бота, и мы могли дотянуться до него через рассылку, личные сообщения, стать еще ближе, не просто потеряться среди одного из многочисленных Telegram-каналов, а быть тем самым каналом, который напишет то, что ему нужно, в тот момент, когда он этого хочет, когда он этого ждет.

– Все-таки не для посвященной аудитории – что же такое сегодня чат-бот в Telegram, что он делает, какие у него функции. Допустим, на примере СМИ.

– Чат-боты могут быть совершенно разными. Это некий автоматизированный диалог в личной переписке с пользователем, и мы можем пользователя направить по нужному пути, провести его по какому-то интерактиву, позволить ему пошагать среди нескольких сообщений, вернуться назад, почитать что-то подробнее и поиграть с нами. В феврале мы запускали интерактивную игру, когда пользователь мог решить судьбу героини – она не знала, как ей поступить, простить своего молодого человека или нет. Действия пользователей, так или иначе, влияли на исход истории. Это отличный способ для интерактива с аудиторией. Большие проекты, которые СМИ выпускают, очень часто могут теряться в массе материалов. Если мы их упаковываем в чат-бот, то он дольше живет, с ним дольше человек может взаимодействовать.

– А ведь написание чат-бота – это такая работа для айтишника. Кто у вас пишет чат-боты?

– На самом деле сейчас существует очень много специальных сервисов-конструкторов, когда не нужно знать языки программирования. Не скажу, что это очень просто, но и не очень сложно. Теперь это более доступно, чем было несколько лет назад.

– Что еще ваши чат-боты умеют делать, кроме того, что продлевать жизнь материалов?

– Они становятся некой справочной базой по разного рода вопросам. Например, в прошлом году мы запускали два чат-бота, посвященных пляжам и бассейнам Барнаула. Мы сделали один чат-бот, сделали много разных кнопок, где человек мог выбрать нужную локацию, посмотреть описание, понять, где ближе, дешевле, комфортнее, и выбрать, куда пойти отдохнуть. То же самое мы делали зимой, только с лыжными базами и катками. Осенью мы запустили чат-бот-афишу – каждую неделю собираем самые интересные события города. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что с удовольствием общаемся и принимаем информацию от различного рода учреждений Барнаула. Если у вас какое-то классное мероприятие планируется, вы можете написать – мы его добавим в чат-бот. Куда писать? Кстати, в еще один чат-бот. В нашем Telegram-канале amic.ru есть все нужные ссылки.

– Да, я на вашу афишу подписана и периодически там посматриваю, куда сходить.

– А чтобы вы не забывали о том, что эта афиша есть, мы несколько раз в неделю рассылаем напоминание о том, что пора бы выбрать, чем заняться на неделе.

– И для этого не нужен живой человек. Это очень здорово. И вот этим всем опытом ты делилась перед большой медиааудиторией, которая, в общем-то, сочла этот опыт очень интересным.

– Да, я рассказывала о кейсах, которые мы за последние месяцы внедрили в нашем Telegram-канале, и была рада и очень удивлена, когда ко мне подходили коллеги из СММ-редакций крупных федеральных СМИ и говорили, что нам тоже так надо. Поэтому история с использованием чат-ботов – это очень перспективная тема на ближайший год и, может, даже не один.