Алтайские социалисты хотят дать равные права на льготы всем пострадавшим от радиации

Соответствующий законопроект планируют внести в повестку майской сессии АКЗС

06 мая 2025, 23:56, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайские депутаты от партии "Справедливая Россия – За правду" предлагают дать равные права на льготы всем пострадавшим от радиации. Об этом сообщает пресс-служба СРЗП.

Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеют право на получение ряда льгот, предусмотренных законом. Однако, как отмечают социалисты, на региональном уровне ситуация обстоит иначе. "Семипалатинцы", например, также имеют право на получение таких льгот, как ветеран труда Алтайского края, ветеран труда, труженики тыла, а у "чернобыльцев" такого права нет.

Депутаты фракции партии "Справедливая Россия – За правду" в Алтайском краевом Законодательном собрании подготовили законопроект, предусматривающий соответствующие поправки в краевой закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов", чтобы "исправить эту несправедливость". Инициативу хотят внести в повестку майской сессии АКЗС.

"Депутаты нашей фракции получают массу обращений от граждан, пострадавших от радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, которые недовольны сложившейся ситуацией. Руководствуясь принципами социальной справедливости, данью памяти и уважения к данной категории граждан, считаем необходимым предоставить "чернобыльцам" такие же региональные льготы, как у "семипалатинцев". Это будет справедливо!" – рассказал руководитель фракции СРЗП в АКЗС Александр Молотов.

По данным Социального фонда, в настоящее время в Алтайском крае проживает полторы тысячи "чернобыльцев". В среднем из краевого бюджета на одного обладателя звания "Ветеран труда", "Ветеран труда Алтайского края", "Труженик тыла" уходит порядка 2,5 тысячи рублей в месяц.

Общая максимальная сумма расходов краевого бюджета, необходимая для реализации законопроекта социалистов, составит 45 миллионов рублей.

"При этом стоит учесть, что данная цифра прогнозная и максимальная, к тому же с тенденцией к ее постоянному ежегодному уменьшению в связи с сокращением указанной категории граждан", – отметил Александр Молотов.

Отмечается, что правительство Алтайского края законопроект депутатов-социалистов не поддержало.