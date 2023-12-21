Алтайские водители считают, что штрафы улучшат ситуацию на дорогах

Люди отмечают, что деньги всегда заставляют задуматься

21 декабря 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Водители из Алтайского края рассказали о том, помогут ли штрафы улучшить ситуацию на дорогах. Об этом сообщает радиостанция "Бизнес ФМ Барнаул" со ссылкой на исследование кафедры социологии и конфликтологии АлтГУ.

Автомобилисты отметили ряд проблем, среди которых агрессивная езда, незнание правил дорожного движения, непропускание пешеходов и другие.

Пресекать такие действия – главная задача Госавтоинспекции. Тем не менее почти половина водителей сказали, что за последние два-три года в работе ГИБДД ничего не изменилось, а 7% сочли, что автоинспекция стала работать хуже. Положительно оценила труд сотрудников треть опрошенных.

Второй проблемой, которую выделили алтайские водители, стало состояние дорог. Нашлись и люди, которые считают, что дороги стали лучше, но немало тех, кого состояние полотна не устраивает.

Люди считают, что штрафы способны улучшить ситуацию на дорогах, потому что деньги всегда заставляют человека задуматься.