НОВОСТИОбщество

Алтайские водители считают, что штрафы улучшат ситуацию на дорогах

Люди отмечают, что деньги всегда заставляют задуматься

21 декабря 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Водители из Алтайского края рассказали о том, помогут ли штрафы улучшить ситуацию на дорогах. Об этом сообщает радиостанция "Бизнес ФМ Барнаул" со ссылкой на исследование кафедры социологии и конфликтологии АлтГУ.

Автомобилисты отметили ряд проблем, среди которых агрессивная езда, незнание правил дорожного движения, непропускание пешеходов и другие.

Пресекать такие действия – главная задача Госавтоинспекции. Тем не менее почти половина водителей сказали, что за последние два-три года в работе ГИБДД ничего не изменилось, а 7% сочли, что автоинспекция стала работать хуже. Положительно оценила труд сотрудников треть опрошенных.

Второй проблемой, которую выделили алтайские водители, стало состояние дорог. Нашлись и люди, которые считают, что дороги стали лучше, но немало тех, кого состояние полотна не устраивает.

Люди считают, что штрафы способны улучшить ситуацию на дорогах, потому что деньги всегда заставляют человека задуматься.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Дороги бизнес штрафы

Комментарии 13

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Гость

06:46:30 21-12-2023

Однозначно...

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Гость

06:47:49 21-12-2023

"Люди считают, что штрафы способны улучшить ситуацию на дорогах, потому что деньги всегда заставляют человека задуматься."-большей глупости еще было. амик,покажите хоть одного водителя для которого штраф маленький.

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Гость

06:58:35 21-12-2023

Верните гаишников на дороги. Введите советские три дырочки в техталоне. И будет порядок. И уравняет босоту и богатеньких в наказаниях. Получил третью дырочку, походи пешком пол года. А штрафы богатым не почём. К тому же куча шняги гоняет с десятками и сотнями неоплаченых штрафов.

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Гость

12:20:36 21-12-2023

Гость (06:58:35 21-12-2023) Верните гаишников на дороги. Введите советские три дырочки в... а теперь представим дырочки в техталонах, но основании камер наблюдения. Улицы опустеют за несколько месяцев. А так идея - это прямой путь просто к коррупции неведомых масштабов... Лишение за три проступка, платить будут ВСЕ!

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Гость

07:02:49 21-12-2023

Заметка не большая, а замес крутой. Все смешали - были, не были, как в банке ассорти.

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Гена

07:04:55 21-12-2023

Штрафы пропорционально доходам или стоимости авто

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Гость

12:26:46 21-12-2023

Гена (07:04:55 21-12-2023) Штрафы пропорционально доходам или стоимости авто... то есть на ушатанной копейке или там с минимальным доходом можно можно прям "чудить"? А с учётом, этого и "тяжелой жизненной ситуации" как потом ущерб будут возмещать в случае ДТП эти участники движения, у которых самый низкий штраф?

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Гость

08:21:03 21-12-2023

Нет страховки - лишение на 5 лет прав получи. Ударил первый человека, неважно где и какие последствия - лишение навсегда прав. Только таким образом можно современный быдляк приструнить!

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Гость

09:30:36 21-12-2023

Гость (08:21:03 21-12-2023) Нет страховки - лишение на 5 лет прав получи. Ударил первый ... А причем тут быдляк и страховка? А при чем тут ударил человека и водительские права?

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Гость

13:25:13 21-12-2023

Гость (09:30:36 21-12-2023) А причем тут быдляк и страховка? А при чем тут ударил челове... Тут выше про хамло пишут. А тебе про быдляк непонятно... Его же на самом деле уже переизбыток. К тому же декриминализация побоев дала свои плоды... Четверти населения нужно в дурке лежать, а они на дорогах...

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Гость

09:31:56 21-12-2023

Гость (08:21:03 21-12-2023) Нет страховки - лишение на 5 лет прав получи. Ударил первый ... может сразу расстрел? похоже кому то прилетела аплеуха за "неважно где и какие последствия". так вот, слова подбирать надо лучше, как ДО так и ПОСЛЕ )))

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Гость

09:52:29 21-12-2023

Следующей новостью должна быть: "Водители попросили повысить штрафы, налоги и стоимость страховки"

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Гость

11:52:39 21-12-2023

За новым мостом невозможно ехать по правилам. Начинаешь обгонять правый ряд и тут же сигналит всякое хамло, которому я мешаю по 150-170 км в час летать. Причем среди них много "учителей".

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