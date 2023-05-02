Алтайских водителей призвали к осторожности на дорогах из-за непогоды

Внимательнее стоит быть и пешеходам

02 мая 2023, 10:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения к осторожности на дорогах.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию между машинами и совершать манёвры, убедившись в отсутствии встречного транспорта.

Осторожнее стоит быть и пешеходам, а также надевать световозвращающие элементы на одежду и аксессуары.

"Участникам дорожного движения, попавшим в чрезвычайную ситуацию на дороге, просьба обращаться по телефонам 112 либо 110. Это можно сделать и при отрицательном балансе, и даже без сим-карты", – напомнили в ведомстве.

По данным синоптиков, 2 мая в Алтайском крае ожидается от +3 до +8 градусов. Местами по востоку пройдут небольшие, в предгорьях умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя.