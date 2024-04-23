Депутат из Барнаула предложил отказаться от салюта на 1 Мая и отправить деньги на СВО
Он считает неправильным проводить праздники, когда "наши воины держат мир на своих плечах"
23 апреля 2024, 11:47, ИА Амител
Властям Барнаула следует отказаться от проведения масштабных гуляний на 1 Мая, в том числе запуска салюта. Сэкономленные средства нужно отправить на СВО. Такое предложение выдвинул глава фракции социалистов в Барнаульской гордуме Захар Торычев. Об этом политик написал в телеграм-канале.
"В то время, когда наши воины держат мир на своих плечах на фронте, весьма странно проводить праздники и пускать салюты, не чувствуя серьезности момента. Считаю, что необходимо отказаться от проведения масштабных и праздничных мероприятий на территории города и запуска фейерверка, а сэкономленные средства направить на поддержку бойцов СВО", – говорится в посте.
Депутат подчеркнул, что на время праздников спецоперация не прекращается: "Военнослужащие не уходят отдыхать, как вся страна, а продолжают защищать нашу Родину".
"Мы обязаны обеспечить их всем необходимым. Тем более что потребностей на фронте много. И чтобы не искать дополнительные средства извне, можно просто скромнее отметить первомайские гулянья", – призвал Торычев.
Соответствующее предложение депутат направил главе города Вячеславу Франку.
11:54:30 23-04-2024
А что, на 1 мая салюты были?
12:09:41 23-04-2024
Гость (11:54:30 23-04-2024) А что, на 1 мая салюты были?... С прошлого года как стелу поставили. По закону 3 раза в год должны=обязаны "пулять"!
11:55:07 23-04-2024
Ну логика есть
11:58:08 23-04-2024
Правильное будет решение!
12:02:30 23-04-2024
Правильно, говоришь, депутат!
12:13:07 23-04-2024
А что Захар думает по поводу салюта на 9 мая?
17:24:14 23-04-2024
Гость (12:13:07 23-04-2024) А что Захар думает по поводу салюта на 9 мая?... Салют на 9 Мая - это святое. Его отменять нельзя.
12:19:39 23-04-2024
Да молодец!!! А то с каким размахом праздновали масленицу.
12:27:59 23-04-2024
Правильно предлагает! Не время устраивать гулянки, а тем более сорить деньгами.
12:41:13 23-04-2024
День города и 9 Мая и достаточно салютов.
13:26:52 23-04-2024
Гость (12:41:13 23-04-2024) День города и 9 Мая и достаточно салютов.... А мне вот День города по фиг, а на Новый год хотелось бы салюта. Но его тоже отменили. Деньги точно ушли на СВО?
13:47:58 23-04-2024
Поддерживаю!!!
13:59:25 23-04-2024
Денег у федеральной власти полно, а городской бюджет должен городские вопросы решать. Что у нас с общественным транспортом все в порядке стало?
14:01:18 23-04-2024
Лучше бы депутат вопросы города решал, Он же депутат городской думы, а не лез пиарится в большую политику.
15:53:05 23-04-2024
А давайте лучше депутата туда отправим 🤷♂️
16:07:13 23-04-2024
Гость (15:53:05 23-04-2024) А давайте лучше депутата туда отправим 🤷♂️... Возраст самый подходящий, и мотивация есть. Пусть поможет бойцам держать мир, а мы тут как-нибудь без депутата потерпим
16:15:22 23-04-2024
Гость (15:53:05 23-04-2024) А давайте лучше депутата туда отправим 🤷♂️... А давайте тебя вместе с депутатом...
20:52:41 23-04-2024
Гость (15:53:05 23-04-2024) А давайте лучше депутата туда отправим 🤷♂️... Хорошее предложение, а то наберут детишек, которые всякие несуразности выносят, пусть пойдет послужит, да ума наберется
16:07:19 23-04-2024
Во время ВОВ, когда брали город был салют в честь, а сейчас не большие деревеньки и салют? Наши отцы и деды, которых уже нет, этого не поймут.
16:11:57 23-04-2024
Интересно, он собирается праздновать свой день рожденья?
16:14:58 23-04-2024
Посмотрите на то, куда в бюджете города тратятся деньги и сколько. Не надо из себя правильных строить, покопаться - мало правильного найдешь. Клоунада.
16:37:58 23-04-2024
Правильно. Главное на 9 Мая салют должен быть. Дань памяти погибшим должен быть отдан.
19:03:45 23-04-2024
А может, пора пару яхт из олигархического флота продать? Ну по случаю тяжелого положения? Или оно только для нас тяжелое, а они свои капиталы в это время только увеличивают ударными темпами...
19:24:14 23-04-2024
Возникло ощущение, что депутаты работают.
20:07:18 23-04-2024
отмывка денег эти салюты. Люди все понимают.
22:10:55 23-04-2024
Гость (20:07:18 23-04-2024) отмывка денег эти салюты. Люди все понимают. ... Это копейки в сравнении с теми деньгами, которыми они ворочают. Здесь чистый пиар и только. Ну кто этого депутата знал раньше?