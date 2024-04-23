Депутат из Барнаула предложил отказаться от салюта на 1 Мая и отправить деньги на СВО

Он считает неправильным проводить праздники, когда "наши воины держат мир на своих плечах"

23 апреля 2024, 11:47, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Властям Барнаула следует отказаться от проведения масштабных гуляний на 1 Мая, в том числе запуска салюта. Сэкономленные средства нужно отправить на СВО. Такое предложение выдвинул глава фракции социалистов в Барнаульской гордуме Захар Торычев. Об этом политик написал в телеграм-канале.

"В то время, когда наши воины держат мир на своих плечах на фронте, весьма странно проводить праздники и пускать салюты, не чувствуя серьезности момента. Считаю, что необходимо отказаться от проведения масштабных и праздничных мероприятий на территории города и запуска фейерверка, а сэкономленные средства направить на поддержку бойцов СВО", – говорится в посте.

Депутат подчеркнул, что на время праздников спецоперация не прекращается: "Военнослужащие не уходят отдыхать, как вся страна, а продолжают защищать нашу Родину".

"Мы обязаны обеспечить их всем необходимым. Тем более что потребностей на фронте много. И чтобы не искать дополнительные средства извне, можно просто скромнее отметить первомайские гулянья", – призвал Торычев.

Соответствующее предложение депутат направил главе города Вячеславу Франку.