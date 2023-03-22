Алтайский Минстрой раскрыл доходы руководителей своих предприятий

Начальники в среднем в месяц получали более 100 тысяч рублей

22 марта 2023, 16:41, ИА Амител

Фото: amic.ru

Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края опубликовало сведения о среднемесячных доходах руководителей в подведомственных предприятиях, сообщает "Банкфакс".

Директор КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края" Александр Морозов в среднем получал по 162 тысячи рублей. Больший доход показали двое его заместителей – Анатолий Колупаев и Василий Столяров – по 174 тысячи и 169 тысяч рублей соответственно. Ещё два заместителя – Вячеслав Пантелеев и Наталья Лукьянчикова – получали по 104 тысячи и 100 тысяч рублей.

Начальник КГКУ "Региональное жилищное управление" Андрей Третьяков в месяц в среднем получал 101 тысячу рублей. Два его первых заместителя – Алексей Медведев и Александр Хайдуков – по 74 тысячи и 72 тысячи рублей соответственно. Ещё один заместитель – Татьяна Авдеенко – получала по 69 тысяч рублей.

Исполняющий обязанности директора АКГУП "Алтайстройзаказчик"Александр Грибанов в месяц в среднем получал по 107 тысяч рублей.

Директор АКГУП "Алтайские инженерные системы" Павел Воробьёв в среднем получал 134 тысячи рублей. Его заместитель Александр Кислицын – по 115 тысяч рублей.

Директор КАУ "Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве" Татьяна Остапенко в месяц в среднем зарабатывала 150 тысяч рублей. Её заместитель Алла Никифоренко – по 113 тысяч рублей.

Директор КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края" Зинаида Васильева в месяц получала в среднем 150 тысяч рублей. Экс-заместитель Дмитрий Торбик – по 120 тысяч рублей. Заместители Михаил Михнюк и Алексей Арапов – по 130 тысяч рублей.

Ранее сообщили, что каждый третий мужчина в Алтайском крае рассчитывает на зарплату больше 40 тысяч рублей.