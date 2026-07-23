Алтайский шинный комбинат представил 17 видов продукции на Всероссийском дне поля

На площадке предприятия обсудили импортозамещение, поддержку промышленности и новые направления сотрудничества

23 июля 2026, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFJT3Ckh

Алтайский шинный комбинат на Всероссийском дне поля в 2026 году / Фото: Татьяна Алдабаева / АШК

Алтайский шинный комбинат принял участие в выставке "Всероссийский день поля — 2026", которая проходила с 16 по 18 июля в Сибирском агропарке. На стенде предприятия показали 17 видов шин для тракторов, комбайнов, прицепов, косилок, внедорожников и УАЗов. Одно из главных аграрных событий страны собрало представителей более чем из 70 регионов. Общая площадь экспозиции превысила 40 гектаров.

Поддержка и развитие производства

Стенд Алтайского шинного комбината посетила официальная делегация во главе с министром промышленности и энергетики Алтайского края Вячеславом Химочкой. Он провел встречу с генеральным директором АШК Владимиром Балабановым. Стороны обсудили меры государственной поддержки промышленности, развитие импортозамещения и перспективные направления роста производства.

Владимир Балабанов и Вячеслав Химочка / Фото: Татьяна Алдабаева / АШК

Кроме региональных партнеров, с продукцией предприятия познакомились гости из Республики Беларусь. Среди них — представители крупных промышленных предприятий и аграрных холдингов. Белорусские специалисты осмотрели линейку шин, отметили широкий ассортимент и технические характеристики продукции. Во время встречи участники также обсудили возможные поставки и совместные проекты.

Участие во Всероссийском дне поля позволило Алтайскому шинному комбинату представить свою продукцию аграриям, промышленным партнерам и зарубежным гостям. На площадке предприятие обозначило производственные планы, установило новые контакты и подтвердило интерес к своей линейке шин со стороны российских и белорусских участников выставки.

Алтайский шинный комбинат на Всероссийском дне поля в 2026 году / Фото: Татьяна Алдабаева / АШК

Поддержка сотрудников в приоритете

Алтайский шинный комбинат развивает не только производственные направления, но и социальную политику. На предприятии работает более 2,5 тыс. человек. Для сотрудников предусмотрен полный социальный пакет и возможности для профессионального роста.

Особое внимание на комбинате уделяют семьям с детьми. Ежегодно родителям будущих первоклассников оказывают материальную помощь. В прошлом году ее получили более 80 семей, в этом — более 120.

Комбинат также участвует в федеральных проектах "Производительность труда", "Бережливое производство", "Кадры" и других. Для студентов профильных вузов действует система целевого обучения, которая включает гарантированное трудоустройство, стипендию и наставничество.

Комбинат продолжает развивать производство, расширять деловые связи и сохранять социальные программы для работников.

Алтайский шинный комбинат на Всероссийском дне поля в 2026 году / Фото: Татьяна Алдабаева / АШК

АО ПО "АШК"

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