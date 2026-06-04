Закрытый клуб. В Минпромторге оценили роль Алтайского шинного комбината в промышленности

Замминистра промышленности и торговли РФ посетил предприятие в год его 70-летия

04 июня 2026, 14:50, ИА Амител erid: 2W5zFJVYcg9

Визит замминистра промышленности и торговли России на Алтайский шинный комбинат / Фото: Олег Укладов / "Толк"

29 мая Алтайский шинный комбинат принимал высоких гостей. На предприятие прибыла делегация Министерства промышленности и торговли России во главе с заместителем министра Михаилом Юриным. Визит приурочили ко Дню химика и 70-летию комбината. Гостям показали новое оборудование и разработки в сфере авиационных шин. Представители федеральной и региональной власти отметили, что АШК остается одним из ключевых предприятий края, участвует в импортозамещении и развивает продукцию для сельскохозяйственной, специальной и авиационной техники.

Закрытый клуб

Михаил Юрин отметил, что Алтайский шинный комбинат занимает особое место в отечественной шинной промышленности.

«Алтайский шинный комбинат — уникальное предприятие. За последние годы здесь заметно изменился подход к технологиям и организации производства. Реализуется программа модернизации, в которой участвуют федеральные и региональные институты развития. У комбината большое будущее», — подчеркнул Михаил Юрин.

Отдельно замминистра остановился на импортозамещении в авиационной отрасли. Он сообщил, что российские шины для самолетов МС-21 и SJ-100 уже прошли необходимые сертификационные испытания и сейчас находятся на этапе летных испытаний.

«К моменту запуска самолетов в серийное производство мы сможем полностью обеспечить их отечественными шинами. По уровню технологий российские разработки не уступают зарубежным аналогам. Да и вообще технология производства авиационных шин — это закрытый клуб. В мире этим занимаются всего несколько компаний. С точки зрения технологий, мы в этом клубе», — отметил Юрин.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка напомнил, что АШК остается одним из крупнейших промышленных предприятий региона. По его словам, завод имеет большое экономическое и социальное значение для Барнаула и края.

«На карте промышленности региона Алтайский шинный комбинат — крупнейший завод по объему выпускаемой продукции, среди всех предприятий он на четвертом-пятом месте. Сегодня здесь работают около 2500 человек. Значение предприятия для экономики трудно переоценить», — сказал Вячеслав Химочка.

Визит замминистра промышленности и торговли России на Алтайский шинный комбинат / Фото: Олег Укладов / "Толк" и Анна Зайкова / altapress.ru

Точность вместо ручного труда

Во время экскурсии делегации показали современные линии автоматической развески химических компонентов, которые комбинат приобрел при поддержке Фонда развития Алтайского края.

Генеральный директор АО ПО "АШК" Владимир Балабанов рассказал, что оборудование помогло сократить долю ручных операций, повысить производительность и улучшить качество готовой продукции.

«Автоматика самостоятельно дозирует десятки ингредиентов с высокой точностью. Это снижает вероятность ошибок и положительно влияет на качество готовых изделий», — отметил руководитель предприятия.

По его словам, сейчас на комбинате идет первый этап масштабного технического перевооружения. Проект реализуют при поддержке Минпромторга России и Фонда развития края. Работы рассчитаны на 2026–2027 годы.

Владимир Балабанов подчеркнул, что модернизация — это не только закупка новых станков. Речь идет о комплексной автоматизации процессов, обновлении технологий и развитии кадрового потенциала.

«Техническое перевооружение — это не только приобретение оборудования. Это вся совокупность производственных переделов от начала до конца, автоматизация процессов, работа с кадрами и технологией», — пояснил он.

Главное — люди

В этом году Алтайский шинный комбинат отмечает 70-летие. За эти годы предприятие прошло разные периоды развития, но сохранило статус одного из важных производителей шинной продукции в стране.

Владимир Балабанов отметил, что главный ресурс комбината — коллектив. Сегодня предприятие остается крупным работодателем Барнаула, развивает социальный пакет, улучшает бытовые условия и старается удерживать зарплату выше рыночного уровня.

«За 70 лет было всякое: взлеты, падения, успехи, неудачи, сложные периоды. Но самое важное, что есть у коллектива, — стрессоустойчивость. Комбинат всегда находил возможности перестроиться, перегруппироваться и двигаться дальше», — сказал Балабанов.

По его словам, значительную роль в развитии АШК сыграли ветераны предприятия.

«Без ветеранов, без их вклада и частицы жизни, которую они здесь оставили, ничего бы этого не было. Главное — это люди», — подчеркнул генеральный директор АШК.Алтайский шинный комбинат — одно из крупнейших предприятий шинной промышленности России. Завод выпускает шины для сельскохозяйственной, специальной, индустриальной, авиационной и другой техники. Продукцию предприятия поставляют на внутренний рынок и за пределы страны. В последние годы комбинат участвует в программах импортозамещения. На предприятии разработали и испытали авиационные шины для российских самолетов МС-21 и SJ-100. Одновременно АШК реализует программу модернизации производства, направленную на повышение качества продукции и технологической независимости отрасли.

АО ПО "АШК", ИНН 2221260642

Реклама