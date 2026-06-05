70 лет истории. Как Алтайский шинный комбинат отметил юбилей и День химика

Работников и ветеранов предприятия поздравили замминистра промышленности и торговли России и министр промышленности Алтайского края

05 июня 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFHytXZK

Вячеслав Химочка и Владимир Балабанов на праздновании 70-летия комбината и Дня химика, 29 мая 2026 год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский шинный комбинат отметил сразу два важных события — 70-летие предприятия и День химика. Торжественное мероприятие прошло 29 мая в ДК "Барнаул", в зале собрались работники, ветераны и представители власти. За семь десятилетий завод прошел через разные периоды — от советских производственных рекордов до непростых экономических времен современной России. Сегодня предприятие — один из немногих в мире производителей авиационных шин.

Награды и слова благодарности

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин, прибывший в этот день в Барнаул, зачитал поздравление главы Минпромторга Антона Алиханова, в котором отмечались вклад комбината в развитие отечественной промышленности, сохранение производственных традиций и освоение новых технологий.

Сам Юрин назвал Алтайский шинный комбинат "мудрым предприятием", за плечами которого огромный опыт и серьезная история.

«Движение — это жизнь, а без вас невозможно движение. Вы выполняете очень важную и сложную работу. Комбинат — единственный, кто сегодня поставляет продукцию для авиации, вы обеспечиваете шинами сельхозпроизводителей», — подчеркнул Михаил Юрин.

Он вручил особо отличившимся работникам медали "Михаил Калашникова" и благодарность Минпромторга.

Михаил Юрин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка напомнил, что сегодня на предприятии работают около 2600 человек, а сама химическая отрасль остается одной из ключевых для экономики региона. В год комбинат выпускает продукцию более чем на 20 млрд рублей.

«За 70 лет предприятие прошло достойный путь. Были разные времена, но сегодня это сильный коллектив с надежным собственником, который уверенно смотрит вперед. По отдельным видам продукции комбинат занимает до 30% российского рынка. Это очень серьезный показатель», — отметил министр.

Он также поблагодарил коллектив за вклад в развитие промышленности края и подчеркнул, что региональные власти продолжат поддерживать предприятие.

Вячеслав Химочка вручил работникам награды от правительства региона.

Празднование 70-летия комбината и Дня химика, 29 мая 2026 год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Завод меняется и смотрит вперед

Генеральный директор АО ПО "АШК" Владимир Балабанов напомнил, что комбинат остается одним из крупнейших предприятий региона и лидером по ряду направлений шинного производства.

«Мы — лидеры по сельскохозяйственным и индустриальным шинам, занимаем большую долю рынка грузовых шин и остаемся единственным производителем авиационных шин в России. Сейчас выпускаем около миллиона шин в год. До советских двух миллионов далеко, но если такая необходимость будет, мы сможем вернуться на эти позиции», — рассказал Балабанов.

Он отметил, что последние годы стали для предприятия периодом серьезных преобразований. На заводе сформировали единую структуру управления, а сейчас стартовал первый этап масштабной модернизации производства.

«Оборудование постепенно меняется на всех участках. Активно идет автоматизация процессов. Программа модернизации рассчитана на несколько лет, а ее активная фаза приходится на 2026–2027 годы», — сообщил руководитель предприятия.

Владимир Балабанов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

При этом, по его словам, любые производственные успехи невозможны без сильного коллектива.

«Главное богатство комбината — это люди. Мы стараемся сохранять достойный уровень заработной платы, развиваем социальный пакет, улучшаем бытовые условия. Поэтому можем уверенно смотреть в будущее», — подчеркнул Балабанов.

Празднование 70-летия комбината и Дня химика, 29 мая 2026 год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Интересная работа

И работники ценят такой подход. Сборщик Владислав Вавилов трудится на комбинате уже семь лет. За это время он освоил профессию непосредственно на производстве.

«Пришел сюда молодым, многому научился уже на заводе. Коллектив хороший, работа интересная, поэтому и остаюсь здесь», — рассказал он корреспонденту amic.ru.

Владислав Вавилов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Технолог Наталья Тинькова работает на предприятии уже 12 лет. По образованию она химик и сегодня отвечает за подготовительный цех по авиационным шинам.

«У меня профильное образование, поэтому пришла работать по специальности. Здесь стабильная работа, хороший коллектив, своевременная зарплата. За годы успела поработать в разных цехах, сейчас нашла направление, где мне комфортно», — поделилась Наталья.

Кстати, на предприятии трудится и ее супруг, которого она в свое время сама пригласила на работу.

Юбилейный вечер завершился концертной программой и поздравлениями ветеранов. Для многих из них Алтайский шинный комбинат стал не просто местом работы, а частью жизни. И именно эта преемственность поколений, как не раз звучало со сцены, помогает предприятию сохранять позиции в отрасли и строить планы на будущее.

АО ПО "АШК", ИНН 2221260642

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