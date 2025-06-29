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Американский сенатор заявил, что Трамп хочет ввести новые санкции против РФ

Грэм* считает, что американский лидер подпишет документ в случае его принятия

29 июня 2025, 20:59, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что конгрессу следует принять новый законопроект о введении дополнительных антироссийских санкций. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

По его словам, накануне Трамп "во время игры в гольф" впервые сказал ему, что в вопросе новых санкций в отношении РФ "пришло время двигаться вперед". Грэм* выразил уверенность, что американский лидер подпишет документ в случае его принятия сенаторами. 

Напомним, что Грэм* ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. По сообщениям СМИ, подобное решение может привести к торговой блокаде для самих Соединенных Штатов, поскольку основная масса его торговых партнеров приобретает у России энергоресурсы. 

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

Политика санкции

Комментарии 4

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Гость

21:32:37 29-06-2025

Трамп, может, имел в виду о снятии санкций? Время двигаться вперёд же!)))

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Из серии:

23:23:35 29-06-2025

Я ждала и верила, думала рожу...

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Гость

00:05:29 30-06-2025

Все эти санкции на ружу "импортозамещателям-душегубам"

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Горожанин.

08:49:04 01-07-2025

От империалистов другого нечего ожидать. Не понимаю, как отечественная либерастия верит трампам, макронам , англичанке , мерцам , прочим европейским и североамериканским таким же мракобесам.

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