Американский сенатор заявил, что Трамп хочет ввести новые санкции против РФ
Грэм* считает, что американский лидер подпишет документ в случае его принятия
29 июня 2025, 20:59, ИА Амител
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что конгрессу следует принять новый законопроект о введении дополнительных антироссийских санкций. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
По его словам, накануне Трамп "во время игры в гольф" впервые сказал ему, что в вопросе новых санкций в отношении РФ "пришло время двигаться вперед". Грэм* выразил уверенность, что американский лидер подпишет документ в случае его принятия сенаторами.
Напомним, что Грэм* ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. По сообщениям СМИ, подобное решение может привести к торговой блокаде для самих Соединенных Штатов, поскольку основная масса его торговых партнеров приобретает у России энергоресурсы.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
21:32:37 29-06-2025
Трамп, может, имел в виду о снятии санкций? Время двигаться вперёд же!)))
23:23:35 29-06-2025
Я ждала и верила, думала рожу...
00:05:29 30-06-2025
Все эти санкции на ружу "импортозамещателям-душегубам"
08:49:04 01-07-2025
От империалистов другого нечего ожидать. Не понимаю, как отечественная либерастия верит трампам, макронам , англичанке , мерцам , прочим европейским и североамериканским таким же мракобесам.