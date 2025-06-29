Американский сенатор заявил, что Трамп хочет ввести новые санкции против РФ

Грэм* считает, что американский лидер подпишет документ в случае его принятия

29 июня 2025, 20:59, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что конгрессу следует принять новый законопроект о введении дополнительных антироссийских санкций. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

По его словам, накануне Трамп "во время игры в гольф" впервые сказал ему, что в вопросе новых санкций в отношении РФ "пришло время двигаться вперед". Грэм* выразил уверенность, что американский лидер подпишет документ в случае его принятия сенаторами.

Напомним, что Грэм* ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. По сообщениям СМИ, подобное решение может привести к торговой блокаде для самих Соединенных Штатов, поскольку основная масса его торговых партнеров приобретает у России энергоресурсы.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.