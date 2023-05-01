Amic.ru проведет прямую трансляцию праздничного салюта в честь Первомая

Запускать фейерверки начнут в 22:00 с баржи на Оби в районе набережной

01 мая 2023, 10:44, ИА Амител

Фейерверк / Фото: amic.ru

Вечером 1 мая amic.ru проведёт прямую трансляцию праздничного салюта в честь Праздника Весны и Труда. Запускать фейерверки начнут в 22:00 с баржи на Оби в районе набережной.

Напомним, что для Первомая подрядчик закупил батареи салютов двух типов и заряды четырёх типов. Спустя чуть больше чем неделю, 9 мая, фейерверк будет несколько роскошнее – батареи салютов трёх типов, заряды четырёх типов и римские свечи двух типов.