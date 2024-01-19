Осужденный экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев обжалует решение суда Барнаула
На обжалование у защиты Владимира Фалилеева есть 15 суток
19 января 2024, 13:10, Антон Дегтярев
Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, которого Ленинский районный суд Барнаула приговорил к девяти годам лишения свободы и штрафу 5,7 млн рублей, собирается подать апелляцию и обжаловать приговор. Об этом amic.ru рассказала его адвокат Антонина Бортенева.
"Собираемся подавать апелляцию. 15 суток дается на обжалование. Жалоба будет подана до истечения 15 суток, начиная с сегодняшнего дня. В дальнейшем можно подавать дополнения. Владимир Фалилеев заявляет о своей невиновности, не признает вину в полном объеме", – сообщила она.
Напомним, что 19 января 2024 года Ленинский районный суд приговорил Владимира Фалилеева к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 5,7 млн рублей за получение крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также его на пять лишили права занимать в государственных органах должности, которые предполагают выполнение организационно-распорядительных функций. По приговору Фалилеев остался без классного чина "государственный советник юстиции 2-го класса" и почетного звания "Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации".
Приговор в законную силу еще не вступил. При этом суд счел недоказанным передачу Фалилеевым взятки 8 млн рублей на строительство дома в Иркутской области.
По версии следствия, Фалилеев получил от новосибирского предпринимателя Олега Ярового около 11 млн рублей за покровительство его компаниям. Также он прекратил проверку в отношении одной из фирм бизнесмена. Взятки бизнесмен давал в виде денег и услуг – например, он оплатил лечение дочери экс-прокурора в больнице и парковку его авто. Кроме того, Фалилеев получил от Ярового миллион рублей на покупку квартиры.
16 февраля 2022-го экс-прокурора области задержали. Для более объективного рассмотрения дело перенесли в Барнаул. Самого Ярового также задержали, однако он пошел на сделку со следствием и в тюрьме не оказался.
18 января 2024 года Фалилеев выступил с последним словом, в котором настаивал на своей невиновности и уверял суд, что Яровой оговорил его, чтобы уйти от уголовной ответственности. Экс-прокурор подчеркнул, что любой срок будет означать для него смертный приговор. Подробнее о его речи можно прочитать здесь.
Кроме того, сейчас под следствием находится и первый заместитель Фалилеева Любовь Кузьменок. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сказано в картотеке суда Ленинского района. Заседание по ее делу пройдет в Ленинском районном суде 23 января в 14:30.
13:41:10 19-01-2024
Вор должен сидеть в тюрьме
16:18:34 19-01-2024
Гость (13:41:10 19-01-2024) Вор должен сидеть в тюрьме... Если суд над Новосибирским бывшем прокурором в Барнауле , это означает в Новосибирске суды не работают по государственному и относительно законности , это означает в Новосибирске работники судов и правоохранительных органов не признают Федерального законодательства и тем самым обозначают отдельность Новосибирской области от Российской Федерации. Это означает , пришло время заняться становлением Конституционного порядка в Новосибирской области , и всех этих сепаратистов Новосибирских работающих в Новосибирских судах в тюрягу посадить за их беззаконные делишки ....
16:33:06 19-01-2024
Гость (16:18:34 19-01-2024) Если суд над Новосибирским бывшем прокурором в Барнауле , эт... Отсыпь что ты куришь
17:04:14 19-01-2024
Гость (16:33:06 19-01-2024) Отсыпь что ты куришь... Такой не поделится
17:07:53 19-01-2024
Гость (16:33:06 19-01-2024) Отсыпь что ты куришь... это последствия лоботомии. заразу занесли нестерильным инструментом.