В раскопках участвовали ученые из России и Казахстана

03 августа 2026, 21:15, ИА Амител

Находки времен Средневековья на Алтае / Фото: НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай"

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай археологи из России и Казахстана обнаружили новую группу поминальных сооружений (парных оградок) эпохи Средневековья. Об этом сообщает научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".

Поминальные оградки — это небольшие каменные конструкции, которые тюрки возводили в память о своих соплеменниках. Это именно поминальные сооружения: в них не хоронили, но совершали обряды, связанные с почитанием умерших. Такие объекты являются важным источником знаний о верованиях, социальной структуре и даже миграциях древних народов.

Археологические исследования на памятнике Катанда-I — одном из ключевых объектов региона, впервые описанном исследователем Василием Радловым еще в 1865 году, — продолжаются второй год. На объекте работает международная экспедиция НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" совместно с археологами из Казахстана и студентами Института истории и международных отношений АлтГУ.

По словам руководителя экспедиции, доктора исторических наук Николая Серегина, прошлогодние раскопки в северо-восточной части памятника принесли неординарные результаты.

Ученые исследовали одиночные тюркские оградки эпохи Первого Тюркского каганата. Сопоставление найденных артефактов с данными радиоуглеродного анализа позволило точно датировать объекты второй половиной VI — первой половиной VII века нашей эры.

«В текущем полевом сезоне мы неожиданно выявили другую группу поминальных сооружений — парные оградки, расположенные на значительном отдалении к западу от ранее изученных конструкций. Не исключено, что они относятся к более позднему времени и были возведены другой тюркской группой. У нас есть возможности для уточнения датировки этих оградок: в центре одной из них находились остатки деревянного столбика, а между объектами были выявлены кости лошади, свидетельствующие о тризне. Все это позволило отобрать образцы для радиоуглеродного анализа», — рассказал Николай Серегин.

Эта находка служит важным хронологическим ориентиром, так как связывает памятник с ранним этапом развития тюркской культуры в Центральной Азии и на Алтае.