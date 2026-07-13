Археологи выяснили, чем питались жители Денисовой пещеры на Алтае

Ученые восстановили историю этого места за 300 тысяч лет

13 июля 2026, 10:35, ИА Амител

Денисова пещера / Фото: Артем Кузнецов / amic.ru

Ученые из Института археологии и этнографии СО РАН восстановили рацион древних людей, которые жили на Алтае, и саму историю этого места за 300 тысяч лет. Для этого они провели анализ более 158 тысяч фрагментов зубов и костей из Денисовой пещеры.

В разные периоды здесь обитали денисовцы, неандертальцы и ранние современные люди. Первых открыли именно по находкам в этих местах. Сегодня их выделяют в самостоятельную ветвь древнего человечества, пишет "Наука в Сибири".

Отложения здесь накапливались слой за слоем на протяжении около 300 тысяч лет, а общая коллекция костных остатков составляет несколько сотен тысяч образцов. Однако описываемое исследование затрагивает лишь малую часть памятника — восточную галерею. За десятилетний период работ (с 2005 по 2016 год) ученые изучили более 150 тысяч костей, анализируя каждую находку индивидуально. В ходе раскопок археологи тщательно фиксировали глубину и точное местоположение каждого фрагмента перед отправкой материала в новосибирскую лабораторию. Интенсивность полевых сезонов была крайне высокой: ежегодно специалисты извлекали от одной до десятков тысяч костных обломков.

В лабораторных условиях палеонтолог проводит идентификацию костных остатков, определяя видовую принадлежность животных.

Поскольку подавляющее большинство находок представлено сильно фрагментированным материалом, исследователям зачастую удается установить только таксон более высокого ранга (например, семейство) или примерные габариты животного. Наиболее информативным и надежным источником данных выступают зубы: их морфология уникальна для каждого вида и отличается высокой степенью сохранности. Дополнительный вклад в реконструкцию вносят суставные поверхности, кости конечностей и другие относительно целые элементы скелета.

Накопленных сведений достаточно для отслеживания динамики видового состава фауны от слоя к слою и воссоздания истории освоения пещеры древним человеком. Анализ этих материалов позволил специалистам прийти к выводу о том, что природа древнего Алтая существенно отличалась от современной как по климатическим условиям, так и по составу животного мира.

«Сейчас на Алтае в основном растут сосново-березовые леса, а в то время, о котором мы говорим, они были совсем другими — широколиственными. Там росли дуб, бук, граб, лещина. Это больше похоже на то, что сейчас можно увидеть на Кавказе, то есть климат был значительно теплее. Животные тоже были другими, в основном лесные: разные виды оленей, косуль. Они и являлись главной добычей древних людей. На костях таких животных часто видны следы разделки: порезы, раскалывание, следы обжига», — рассказал ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН доктор исторических наук Максим Козликин.

Однако примерно 160–150 тысяч лет назад ситуация поменялась: люди стали реже приходить в пещеру.

«<...>А в отложениях все чаще появляются кости, накопленные уже в основном хищниками. По слоям видно, как трансформировалась история использования пещеры. Самые ранние обитатели — это денисовцы. Они были охотниками на лесных животных. Это подтверждается и костями, и данными ДНК», — добавил Козликин.

В плейстоценовую эпоху, охватывающую период от 300 до 10–12 тысяч лет назад, в окрестностях пещеры обитали вымершие виды животных, такие как бизон и шерстистый носорог.

Вопрос о том, целенаправленно ли древние люди охотились на носорогов или подбирали павших особей для использования их туш, пока остается открытым. Прямых свидетельств охоты — например, пробитых наконечниками копий костей — исследователям обнаружить не удалось. При этом факт разделки добычи сомнений не вызывает: об активном использовании мяса и костного мозга свидетельствуют многочисленные следы порезов на костях.

«Большинство найденных костей были раздроблены людьми. Судя по следам на поверхности, их разбивали каменными орудиями, чтобы добраться до костного мозга. Особенно ценился желтый костный мозг, находящийся в крупных трубчатых костях животных. Это один из самых питательных продуктов животного происхождения: он богат жирами и витаминами и долго сохраняется внутри кости. По сути, такие кости служили своеобразными природными консервами. Именно поэтому в слоях Денисовой пещеры археологи находят огромное количество костных осколков», — отмечает доктор исторических наук.

Неожиданным открытием для исследователей стали следы разделки хищников человеком непосредственно в Денисовой пещере. Подобные практики ранее фиксировались лишь по материалам из Западной Европы (Франции и Германии), где неандертальцы и люди верхнего палеолита эпизодически охотились на плотоядных животных или употребляли их в пищу, но это всегда считалось исключительным явлением. В Восточном Алтае же впервые обнаружены кости медведя и волка с характерными порезами. Эти находки доказывают, что спектр охотничьих трофеев древних обитателей региона не ограничивался традиционными объектами добычи и включал в себя самих хищников.

Денисова пещера служила убежищем не только для людей. В разные геологические эпохи ее занимали пещерные медведи, гиены и волки. Хотя часть этих видов давно вымерла, многие плейстоценовые обитатели, например бурые медведи, сохранились на Алтае до наших дней. Анализ следов на костях и общая структура коллекции указывают на то, что грот использовался посменно: крупные хищники укрывались здесь в периоды отсутствия человека.

Подобные наблюдения позволяют детально реконструировать рацион питания древнего населения, а также смену природных условий и видового состава фауны на протяжении сотен тысяч лет. Для территории Алтая данное исследование стало беспрецедентным по своему масштабу — прежде такой объем остеологического материала здесь никогда не обрабатывался. Коллекция, собранная в восточной галерее, оказалась самой крупной среди всех изученных участков пещеры. Эта масштабная зооархеологическая работа подтвердила выводы предыдущих изысканий и предоставила новые сведения о хронологии смены этапов присутствия людей и животных в данном убежище.