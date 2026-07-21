В зоне наибольшего риска — селлеры с высокой концентрацией запасов на одном складе и минимальной финансовой подушкой

21 июля 2026, 08:14, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Экономический аналитик Денис Миролюбов предупредил о возможных негативных последствиях атак украинских беспилотников на склады маркетплейсов. В интервью "Абзацу" он отметил, что это может создать серьезные проблемы для малого и среднего бизнеса, а также привести к закрытию некоторых индивидуальных предпринимателей.

«Атака на склады Wildberries может нанести значительный урон малому и среднему бизнесу, особенно если на этих складах хранились основные товарные запасы. Потеря продукции и выручки, а также необходимость восстановления поставок, которая требует времени и дополнительных ресурсов, могут привести к серьезным финансовым трудностям для предпринимателей. Если предприниматель не имеет достаточных финансовых резервов, даже временное прекращение продаж может вызвать серьезные проблемы с оборотными средствами и, как следствие, закрытие бизнеса», — подчеркнул он.

Аналитик также отметил, что крупные маркетплейсы, как правило, компенсируют ущерб, нанесенный атаками. Однако если процесс компенсации затянется, некоторые компании могут столкнуться с нехваткой оборотных средств. Для малого бизнеса такие сбои могут стать серьезным испытанием. Тем не менее говорить о массовом банкротстве компаний пока преждевременно.

«Для покупателей последствия атак могут проявиться в виде временных задержек доставки и отсутствия отдельных товаров. Однако существенного дефицита товаров ожидать не стоит, так как маркетплейсы могут перераспределить логистические потоки между другими складами. Дополнительные расходы продавцов могут частично отразиться на ценах, но это будет иметь локальный и временный характер, не приводя к значительному росту цен на товары в целом», — заключил он.

Ранее сообщалось, что семь сотрудников погибли во время атаки БПЛА на логистический центр Wildberries.