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Атмосферную дачу с террасой и баней продают в Алтайском крае. Фото

В доме два этажа и несколько кондиционеров

01 июля 2026, 19:15, ИА Амител

Атмосферная дача с террасой / Фото: "авито"

Двухэтажный дом с участком продают в селе Лесное Бийского района за 4,5 млн рублей. 

Площадь строения — 90 кв. метров, а участка — 6 соток. В доме есть кaбeльное и цифрoвое TB, канализация и водоснабжение центральные. 

«Для отдыха есть просторная терраса и баня. На территории находится ухоженный сад с цветами и зелеными насаждениями», — отметили в объявлении о продаже.

В шаговой доступности магазин и остановка общественного транспорта.

Усадьба под Барнаулом / Фото:

Усадьбу с башней и гостевым домом продают под Барнаулом. Фото

Беседку на территории украшает резное деревянное панно
НОВОСТИАлтай

Алтайский край дачный сезон недвижимость
       

Комментарии 7

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Иванна

20:25:50 01-07-2026

Так то вроде неплохая дача, но где картоха?

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Musik

21:44:59 01-07-2026

Иванна (20:25:50 01-07-2026) Так то вроде неплохая дача, но где картоха?... 6 соток участок.
Тут даже теннисной ракеткой помахать негде...

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Musik

20:57:07 01-07-2026

Кондиционеры это необычно.
Надо брать.

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Шинник

22:34:12 01-07-2026

Musik (20:57:07 01-07-2026) Кондиционеры это необычно. Надо брать. ... Так кондер не работает. Рядом вентилятор стоит

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Трагати

22:42:38 01-07-2026

несколько лет назад 4,5 - это круглогодичный дом с газовым отоплением, и участком 10-15 соток.
за дачу - мого.
хотя может сейчас такие цены и есть.
если влезть в стройку то может то на это и выйдет, плюс времязатрат,ы опять же

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Musik

08:38:57 02-07-2026

Трагати (22:42:38 01-07-2026) несколько лет назад 4,5 - это круглогодичный дом с газовым о... Наро богатеет значт.

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Гость

11:34:00 02-07-2026

тянет на 1 миллион. максимум полтора. А просят пять. Четыре миллиона за воздух. Им бы аппетиты то убавить

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