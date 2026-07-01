Атмосферную дачу с террасой и баней продают в Алтайском крае. Фото

В доме два этажа и несколько кондиционеров

01 июля 2026, 19:15, ИА Амител

Атмосферная дача с террасой / Фото: "авито"

Двухэтажный дом с участком продают в селе Лесное Бийского района за 4,5 млн рублей.

Площадь строения — 90 кв. метров, а участка — 6 соток. В доме есть кaбeльное и цифрoвое TB, канализация и водоснабжение центральные.

«Для отдыха есть просторная терраса и баня. На территории находится ухоженный сад с цветами и зелеными насаждениями», — отметили в объявлении о продаже.

В шаговой доступности магазин и остановка общественного транспорта.