Атмосферную дачу с террасой и баней продают в Алтайском крае. Фото
В доме два этажа и несколько кондиционеров
01 июля 2026, 19:15, ИА Амител
Атмосферная дача с террасой / Фото: "авито"
Двухэтажный дом с участком продают в селе Лесное Бийского района за 4,5 млн рублей.
Площадь строения — 90 кв. метров, а участка — 6 соток. В доме есть кaбeльное и цифрoвое TB, канализация и водоснабжение центральные.
«Для отдыха есть просторная терраса и баня. На территории находится ухоженный сад с цветами и зелеными насаждениями», — отметили в объявлении о продаже.
В шаговой доступности магазин и остановка общественного транспорта.
20:25:50 01-07-2026
Так то вроде неплохая дача, но где картоха?
21:44:59 01-07-2026
Иванна (20:25:50 01-07-2026) Так то вроде неплохая дача, но где картоха?... 6 соток участок.
Тут даже теннисной ракеткой помахать негде...
20:57:07 01-07-2026
Кондиционеры это необычно.
Надо брать.
22:34:12 01-07-2026
Musik (20:57:07 01-07-2026) Кондиционеры это необычно. Надо брать. ... Так кондер не работает. Рядом вентилятор стоит
22:42:38 01-07-2026
несколько лет назад 4,5 - это круглогодичный дом с газовым отоплением, и участком 10-15 соток.
за дачу - мого.
хотя может сейчас такие цены и есть.
если влезть в стройку то может то на это и выйдет, плюс времязатрат,ы опять же
08:38:57 02-07-2026
Трагати (22:42:38 01-07-2026) несколько лет назад 4,5 - это круглогодичный дом с газовым о... Наро богатеет значт.
11:34:00 02-07-2026
тянет на 1 миллион. максимум полтора. А просят пять. Четыре миллиона за воздух. Им бы аппетиты то убавить