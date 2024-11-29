Авария с фурой привела к транспортному коллапсу в центре Барнаула
Стоят и автомобили, и трамваи
29 ноября 2024, 16:48, ИА Амител
Авария на Красноармейском / Фото: Go_Barnaul
Фура перегородила сразу две полосы проспекта Красноармейского из-за аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Go_Barnaul.
ДТП произошло на пересечении проспекта с улицей Партизанской. На опубликованных кадрах видно, что большегруз попал в аварию при повороте.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", сейчас затруднено движение по Красноармейскому в сторону Строителей. Кроме того, выехать на проспект будет затруднительно с Никитина – там пробка растянулась уже на 700 метров.
При этом инцидент повлиял на движение и автомобилей, и трамваев – пути заблокированы в обе стороны. На месте собралась пробка из вагонов.
17:04:41 29-11-2024
Какая фура в центре? Объездная же есть 🤦♂️ ещё и мегаразвязку строят🤔
17:34:16 29-11-2024
Жора (17:04:41 29-11-2024) Какая фура в центре? Объездная же есть 🤦♂️ ещё и мегаразвя... Т.е. предлагаете запретить фурам въезд в город? А продукты и продукцию для магазинов, материалы для производств разгружать за городом и потом возить газелями? И будет вместо каждой фуры по городу ехать десяток маленьких грузовичков? Или, может все магазины, ТЦ, предприятия перенести за город?
17:53:05 29-11-2024
Гость (17:34:16 29-11-2024) Т.е. предлагаете запретить фурам въезд в город? А продукты и... Понял. Стоят. Кушают.
20:34:40 29-11-2024
Гость (17:34:16 29-11-2024) Т.е. предлагаете запретить фурам въезд в город? А продукты и... Конечно запретить, нечего им делать в городе. Перевалочные базы на границе города, перегружают в мелкие грузовики и развозят. Так сделано во всех развитых странах и даже в Нске въезд фурам в центр запрещен, а у нас шарахаются по всему городу.
20:45:06 29-11-2024
Гость (17:34:16 29-11-2024) Т.е. предлагаете запретить фурам въезд в город? А продукты и... Было бы неплохо. Что фуре делать в центре города? 5-10 тонн и харэ.
21:00:47 29-11-2024
Гость (17:34:16 29-11-2024) Т.е. предлагаете запретить фурам въезд в город? А продукты и... Все ТЦ и предприятия перенести за город уже не возможно, но было бы не плохо.
20:01:10 29-11-2024
Жора (17:04:41 29-11-2024) Какая фура в центре? Объездная же есть 🤦♂️ ещё и мегаразвя... А продукты в магазины на великах подвозят???
20:36:55 29-11-2024
Жора (17:04:41 29-11-2024) Какая фура в центре? Объездная же есть 🤦♂️ ещё и мегаразвя... Да эти вонючие ведра по всему городу шарашатся, ни повернуть не могут, ни развернуться, не место им в городе вообще
22:00:37 29-11-2024
Там их две