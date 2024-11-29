Авария с фурой привела к транспортному коллапсу в центре Барнаула

Стоят и автомобили, и трамваи

29 ноября 2024, 16:48, ИА Амител

Авария на Красноармейском / Фото: Go_Barnaul

Фура перегородила сразу две полосы проспекта Красноармейского из-за аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Go_Barnaul.

ДТП произошло на пересечении проспекта с улицей Партизанской. На опубликованных кадрах видно, что большегруз попал в аварию при повороте.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", сейчас затруднено движение по Красноармейскому в сторону Строителей. Кроме того, выехать на проспект будет затруднительно с Никитина – там пробка растянулась уже на 700 метров.

При этом инцидент повлиял на движение и автомобилей, и трамваев – пути заблокированы в обе стороны. На месте собралась пробка из вагонов.