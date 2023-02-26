Более 200 человек остались без отопления из-за коммунального фонтана в Барнауле
На месте работают две ремонтные бригады из десяти человек — на замену повреждённого участка уйдёт не более четырёх часов
26 февраля 2023, 12:29, ИА Амител
Повреждение надземного трубопровода отопления стало причиной коммунального "фонтана" возле дома по переулку Малому Прудскому, 40. Как сообщает пресс-служба барнаульского филиала СГК, в результате происшествия пострадавших нет.
Сейчас подача теплоносителя перекрыта, повреждение локализовано. Временно ограничено отопление в двух многоквартирных (Малый Прудской, 40а, 42а) и трёх частных домах. Всего в них проживает 225 человек.
На месте работают две ремонтные бригады из десяти человек. Из-за небольшого диаметра и надземного нахождения трубопровода замена участка займёт у них не более четырёх часов.
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