Авария заблокировала движение в центре Барнаула вечером 31 января

Дорожная ситуация в городе оценивается на 8 баллов

31 января 2024, 19:02, ИА Амител

Пробки в Барнауле вечером 31 января / Источник: "Яндекс.Пробки"

Сильная пробка сковала центр Барнаула вечером в среду, 31 января. Причиной затора на проспекте Строителей, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", стала авария на пересечении проспекта с Павловским трактом.

Тем, кто хочет поскорее попасть домой, лучше воспользоваться объездными путями – в остальной части города пробок почти нет. При этом из-за затора в центре города дорожная ситуация в Барнауле оценивается на 8 баллов.