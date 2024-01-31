Авария заблокировала движение в центре Барнаула вечером 31 января
Дорожная ситуация в городе оценивается на 8 баллов
31 января 2024, 19:02, ИА Амител
Пробки в Барнауле вечером 31 января / Источник: "Яндекс.Пробки"
Сильная пробка сковала центр Барнаула вечером в среду, 31 января. Причиной затора на проспекте Строителей, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", стала авария на пересечении проспекта с Павловским трактом.
Тем, кто хочет поскорее попасть домой, лучше воспользоваться объездными путями – в остальной части города пробок почти нет. При этом из-за затора в центре города дорожная ситуация в Барнауле оценивается на 8 баллов.
19:18:59 31-01-2024
Что бы юыло хорошо совсем, там нужно и слева выделенку сделать.
22:17:50 31-01-2024
Если есть затор, то движение затруднено
14:51:56 01-02-2024
А правда, если выделенку перенести на левую полосу с правой, то может быть лучше! автобусы при перестроении не так бы тормозили соседнюю полосу, а с правой полосы можно зелёную стрелку сделать для поворота на 2ю строительную и Советской армии! двигалось бы всё гораздо быстрее!