Аварийные деревья снесут в трех районах Барнаула

Всего планируется повалить 23 дерева

13 августа 2024, 07:14, ИА Амител

Деревья на улицах Барнаула/ Фот: amic.ru

Аварийные деревья снесут в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах Барнаула. На это городские власти намерены потратить почти 341 тысячу рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет снести аварийные деревья на следующих улицах:

Змеиногорский тракт, 110/12;

ул.Зоотехническая, 28а;

Змеиногорский тракт, 34;

поселок Центральный, ул.Мира, 7а;

ул.Партизанская, 26;

ул.Георгия Исакова, 111;

проспект Красноармейский, 116;

ул.Северо-Западная, 214;

пр-кт Ленина, 137;

пр-кт Космонавтов, 21;

ул.Горно-Алтайская, 15;

ул.8 Марта, 4.

Всего планируется повалить 23 дерева. Максимальная высота снесенных деревьев достигнет чуть больше 15 метров.

Кроме валки деревьев, компания-победитель должна будет погрузить их, перевести, вывезти порубочные остатки, ветки, листья и опилки.

До 16 августа желающие подают заявки на закупку, 20 августа станут известны итоги лота. Работу подрядчик должен будет выполнить в течение 20 дней с даты подписания контракта. Договор будет действовать до конца года.