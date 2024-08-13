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Аварийные деревья снесут в трех районах Барнаула

Всего планируется повалить 23 дерева

13 августа 2024, 07:14, ИА Амител

Деревья на улицах Барнаула/ Фот: amic.ru
Деревья на улицах Барнаула/ Фот: amic.ru

Аварийные деревья снесут в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах Барнаула. На это городские власти намерены потратить почти 341 тысячу рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет снести аварийные деревья на следующих улицах:

  • Змеиногорский тракт, 110/12;
  • ул.Зоотехническая, 28а;
  • Змеиногорский тракт, 34;
  • поселок Центральный, ул.Мира, 7а;
  • ул.Партизанская, 26;
  • ул.Георгия Исакова, 111;
  • проспект Красноармейский, 116;
  • ул.Северо-Западная, 214;
  • пр-кт Ленина, 137;
  • пр-кт Космонавтов, 21;
  • ул.Горно-Алтайская, 15;
  • ул.8 Марта, 4.

Всего планируется повалить 23 дерева. Максимальная высота снесенных деревьев достигнет чуть больше 15 метров.

Кроме валки деревьев, компания-победитель должна будет погрузить их, перевести, вывезти порубочные остатки, ветки, листья и опилки.

До 16 августа желающие подают заявки на закупку, 20 августа станут известны итоги лота. Работу подрядчик должен будет выполнить в течение 20 дней с даты подписания контракта. Договор будет действовать до конца года.

Барнаул Экология госзакупки деревья

Комментарии 2

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Гость

17:17:57 13-08-2024

Полностью оголен проспект Красноармейский. А сколько будет посажено деревьев?

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Жк норд

23:23:35 13-08-2024

Вырубите это позорище на Павловском тракте 307к1 , жк норд ,ну стена мусорного клёна стоит непролазная , первые 3 этажа солнца не видят светопропускаемости ноль. Как заброшена дом , власти ау , да я лично готов вашим работягам денег дать , чтобы эти деревья уже спилили

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