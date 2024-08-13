Аварийные деревья снесут в трех районах Барнаула
Всего планируется повалить 23 дерева
13 августа 2024, 07:14, ИА Амител
Аварийные деревья снесут в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах Барнаула. На это городские власти намерены потратить почти 341 тысячу рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.
Подрядчик должен будет снести аварийные деревья на следующих улицах:
- Змеиногорский тракт, 110/12;
- ул.Зоотехническая, 28а;
- Змеиногорский тракт, 34;
- поселок Центральный, ул.Мира, 7а;
- ул.Партизанская, 26;
- ул.Георгия Исакова, 111;
- проспект Красноармейский, 116;
- ул.Северо-Западная, 214;
- пр-кт Ленина, 137;
- пр-кт Космонавтов, 21;
- ул.Горно-Алтайская, 15;
- ул.8 Марта, 4.
Всего планируется повалить 23 дерева. Максимальная высота снесенных деревьев достигнет чуть больше 15 метров.
Кроме валки деревьев, компания-победитель должна будет погрузить их, перевести, вывезти порубочные остатки, ветки, листья и опилки.
До 16 августа желающие подают заявки на закупку, 20 августа станут известны итоги лота. Работу подрядчик должен будет выполнить в течение 20 дней с даты подписания контракта. Договор будет действовать до конца года.
17:17:57 13-08-2024
Полностью оголен проспект Красноармейский. А сколько будет посажено деревьев?
23:23:35 13-08-2024
Вырубите это позорище на Павловском тракте 307к1 , жк норд ,ну стена мусорного клёна стоит непролазная , первые 3 этажа солнца не видят светопропускаемости ноль. Как заброшена дом , власти ау , да я лично готов вашим работягам денег дать , чтобы эти деревья уже спилили