В Барнауле отключат несколько светофоров на Павловском тракте 30 марта

Они не будут работать с 13:30 до 16:00 на трёх участках

30 марта 2022, 09:25, Никита Черников

Днём 30 марта на Павловском тракте в Барнауле отключат несколько светофоров, сообщает пресс-служба мэрии.

С 13:30 до 16:00 светофоры в связи с плановым ремонтом не будут работать на следующих участках:

  1. Павловский тракт — пр. Строителей — ул. Советской Армии;

  2. Павловский тракт — ул. Фурманова;

  3. Павловский тракт, 49.

Ранее сообщалось, что с 18 апреля на проспекте Ленина в Барнауле запретят остановку автомобилей в ночное время на парковке у здания гордумы.

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