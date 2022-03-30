В Барнауле отключат несколько светофоров на Павловском тракте 30 марта
Они не будут работать с 13:30 до 16:00 на трёх участках
30 марта 2022, 09:25, Никита Черников
Днём 30 марта на Павловском тракте в Барнауле отключат несколько светофоров, сообщает пресс-служба мэрии.
С 13:30 до 16:00 светофоры в связи с плановым ремонтом не будут работать на следующих участках:
Павловский тракт — пр. Строителей — ул. Советской Армии;
Павловский тракт — ул. Фурманова;
Павловский тракт, 49.
Ранее сообщалось, что с 18 апреля на проспекте Ленина в Барнауле запретят остановку автомобилей в ночное время на парковке у здания гордумы.
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