В Барнауле отключат несколько светофоров на Павловском тракте 30 марта

Днём 30 марта на Павловском тракте в Барнауле отключат несколько светофоров, сообщает пресс-служба мэрии.

С 13:30 до 16:00 светофоры в связи с плановым ремонтом не будут работать на следующих участках:

Павловский тракт — пр. Строителей — ул. Советской Армии; Павловский тракт — ул. Фурманова; Павловский тракт, 49.

Ранее сообщалось, что с 18 апреля на проспекте Ленина в Барнауле запретят остановку автомобилей в ночное время на парковке у здания гордумы.