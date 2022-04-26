В Барнауле возобновили работы по нанесению дорожной разметки

В Барнауле в связи с наступлением благоприятной погоды возобновили работы по нанесению дорожной разметки. Делают это преимущественно по ночам, сообщила пресс-служба мэрии во вторник, 26 апреля.

«Свежая разметка, нанесенная краской, появилась на участках проспектов Ленина и Социалистического, термопластиком — на участках Павловского тракта, проспекта Красноармейского, улицы Молодежной», — говорится в сообщении.

До 25 мая с помощью краски разметку также обновят на пешеходных переходах около 54 школ и детсадов, а до 1 сентября аналогичные работы проведут с применением термопластика.

«На сегодня рабочие обновили пешеходные переходы у 9 школ, в том числе в поселках Новомихайловка, Научный Городок, Бельмесево, Центральный, Лесной, селах Гоньба и Лебяжье», — подчеркнули в горадминистрации.

На прошлой неделе в Барнауле временно прекратили наносить дорожную разметку из-за непогоды. Как ранее сообщали в мэрии, выполнение такого вида работ возможно при соблюдении температуры от 5 до 35 градусов и максимальной влажности воздуха не более 75%.

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