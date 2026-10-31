В Общественной палате предложили давать пенсионные баллы за воспитание внуков
Участие старшего поколения в воспитании детей должно учитываться при формировании пенсионных прав
31 октября 2026, 11:36, ИА Амител
В России предложили увеличить пенсионные права бабушек и дедушек, которые помогают воспитывать внуков. Работающим родственникам хотят ежегодно начислять максимальные 10 пенсионных баллов, а уже вышедшим на пенсию — доплачивать не менее 10% к ежемесячным выплатам. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко, сообщает ТАСС.
По мнению общественника, участие старшего поколения в воспитании детей должно учитываться при формировании пенсионных прав. Это позволило бы работающим бабушкам и дедушкам увеличивать будущую пенсию, одновременно продолжая трудовую деятельность.
"Я считаю, что для работающих бабушек и дедушек, ухаживающих за своими внуками, необходимо предусмотреть начисление максимального пенсионного коэффициента — 10 баллов. Таким образом, они смогут одновременно получать не только трудовой, но и страховой стаж, а также улучшать свою пенсионную историю", — сказал эксперт.
Еще одна инициатива касается дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью две недели. Рыбальченко предлагает предоставлять его работающим бабушкам и дедушкам для ухода за внуками. Первую неделю, по его замыслу, должен финансировать работодатель, вторую — Социальный фонд России.
Действующее законодательство уже разрешает оформлять отпуск по уходу за ребенком не только родителям, но и другим родственникам, включая бабушек и дедушек. Однако пенсионные коэффициенты за уход за детьми до полутора лет сейчас предусмотрены для одного из родителей: 1,8 балла — за первого ребенка, 3,6 — за второго и 5,4 — за третьего и последующих.
Размер страховой пенсии зависит от накопленных коэффициентов и фиксированной выплаты. С января 2026 года один пенсионный балл стоит 156,76 рубля, а фиксированная часть составляет 9584,69 рубля.
12:01:42 31-10-2026
это как- работающие бабушки и дедушки, ухаживающие за своими внуками?
очередная глупость
12:14:38 31-10-2026
возраст пенсионный верните прежний и пенсию сделайте достойной и достаточной.
и будут пенсионеры и проедпенсионеры заботится не о баллах, а о внуках.
16:05:32 31-10-2026
НЕТ, дети должны быть с мамой и папой до 3х лет и с 3х в д-саду. бабули-дедули исключительно "на подхвате" и то пореже
15:35:02 01-11-2026
как в Китае хотят что-ли сделать и потом постепенно убрать пенсии?! есть разные пособия уже в собесах, поинтересуйтесь, минусаторы.