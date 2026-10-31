Участие старшего поколения в воспитании детей должно учитываться при формировании пенсионных прав

31 октября 2026, 11:36, ИА Амител

Бабушка с внуком / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

В России предложили увеличить пенсионные права бабушек и дедушек, которые помогают воспитывать внуков. Работающим родственникам хотят ежегодно начислять максимальные 10 пенсионных баллов, а уже вышедшим на пенсию — доплачивать не менее 10% к ежемесячным выплатам. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко, сообщает ТАСС.

По мнению общественника, участие старшего поколения в воспитании детей должно учитываться при формировании пенсионных прав. Это позволило бы работающим бабушкам и дедушкам увеличивать будущую пенсию, одновременно продолжая трудовую деятельность.

"Я считаю, что для работающих бабушек и дедушек, ухаживающих за своими внуками, необходимо предусмотреть начисление максимального пенсионного коэффициента — 10 баллов. Таким образом, они смогут одновременно получать не только трудовой, но и страховой стаж, а также улучшать свою пенсионную историю", — сказал эксперт.

Еще одна инициатива касается дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью две недели. Рыбальченко предлагает предоставлять его работающим бабушкам и дедушкам для ухода за внуками. Первую неделю, по его замыслу, должен финансировать работодатель, вторую — Социальный фонд России.

Действующее законодательство уже разрешает оформлять отпуск по уходу за ребенком не только родителям, но и другим родственникам, включая бабушек и дедушек. Однако пенсионные коэффициенты за уход за детьми до полутора лет сейчас предусмотрены для одного из родителей: 1,8 балла — за первого ребенка, 3,6 — за второго и 5,4 — за третьего и последующих.

Размер страховой пенсии зависит от накопленных коэффициентов и фиксированной выплаты. С января 2026 года один пенсионный балл стоит 156,76 рубля, а фиксированная часть составляет 9584,69 рубля.