На проспекте Ленина в Барнауле установили 14 новых остановок с экскурсионными маршрутами
Следующим этапом станет установка еще пяти павильонов по программе туристского кода
31 октября 2026, 12:03, ИА Амител
В историческом центре Барнаула завершили монтаж 14 новых остановочных павильонов. Их разместили вдоль проспекта Ленина от площади Баварина до площади Октября в рамках проекта туристского кода. До конца 2026 года в краевой столице планируют обновить еще семь остановок, сообщили в городской администрации.
Особенностью новых павильонов стали информационные стенды, посвященные истории Барнаула. На них разместили сведения о городе и схемы пешеходных маршрутов, по которым жители и гости краевой столицы смогут самостоятельно познакомиться с местными достопримечательностями.
Для прогулок предусмотрели три тематических направления: "Городские истории", "Историческая линия" и "По страницам классики". Оформление стендов выдержано в едином стиле с другими элементами городской среды, а информационные надписи выполнены бронзовыми буквами.
Следующим этапом станет установка еще пяти павильонов по программе туристского кода. Они появятся на Демидовской площади, площади Спартака и проспекте Красноармейском в районе ресторана "Русский чай".
Дополнительно за счет муниципального бюджета обустроят две остановки на проспекте Красноармейском возле гостиницы "Барнаул" и на проспекте Строителей рядом с кинотеатром "Мир".
12:16:33 31-10-2026
Почему на них нет камер наблюдения,экранов с расписанием маршрутов,подсветки как в нормальных городах? Изначально убогие остановки какие-то ставите. От старых не отличаются почти ничем
23:54:39 31-10-2026
Гость (12:16:33 31-10-2026) Почему на них нет камер наблюдения,экранов с расписанием мар... В центре можно было и раскошелиться на такие. Сейчас все эти стекла разобьют или заляпают рекламой. И никому ничего за это не будет. От косого дождя и ветра эти остановки не защищают,от мороза и жары тоже. По сути красивые лавочки просто посидеть,а не остановочные пункты для комфортного ожидания. Любимая ссылка мэрии на отсутствие денег не канает,здесь ума нет и вкуса,а не денег
23:56:18 31-10-2026
Гость (12:16:33 31-10-2026) Почему на них нет камер наблюдения,экранов с расписанием мар... И это в центре. В спальных районах и даже на Павловском тракте остановки из профлиста которым мусорные контейнеры огораживают. Как бы намекают
13:28:54 31-10-2026
Почему названия остановок написаны снизу вверх и боком? У дизайнера проблемы с головой? А у тех, кто утверждал, не возникло вопросов? Или опять ИИ так нарисовал?
16:56:28 31-10-2026
Гость (13:28:54 31-10-2026) Почему названия остановок написаны снизу вверх и боком? У ди... внутри написано прямо, а вертикально боком, конечно, это жесть.
13:36:49 31-10-2026
Молодцы
13:56:21 31-10-2026
Вот делать то нечего.....
15:50:33 31-10-2026
был я там ... неделю назад.
А когда походил к "7 континенту" увидел красную полосу на асфальте.
Решил что или остатки от Ковидлы или "к зданию не приближаться" ... за красную линию не заходить
А потом вспомнил про красную линию города - туристическая линия ...
18:40:46 31-10-2026
Что за уроды с выпученными глазами изображены на боковых панелях? Неужели Ковид так повлиял на дизайнера? Ну ведь уродство. Неужели нельзя человеческие изображения сделать было, а не испражнения ИИ?
20:26:13 31-10-2026
Гость (18:40:46 31-10-2026) Что за уроды с выпученными глазами изображены на боковых пан... это не уроды, а прикольные буквы-человечки. они, только из меди стоят по туристическому маршруту, в самых разных местах, и из них можно собрать слово "Барнаул".
друзья с детьми приезжали в гости из разных городов и были от них в восторге. они прикольные, правда! сходите, посмотрите город, если уж понаехали.
на сайте города был целый исторический квест на эту тему, не уверена, что сохранился сейчас.
22:05:06 31-10-2026
Элен без ребят (20:26:13 31-10-2026) это не уроды, а прикольные буквы-человечки. они, только из м... А вы мультики с квадратноголовыми и ртом на боку, уродцами посмотрите, раз уж они вам прикольные. Ключевое слово с "детьми" выросшими на этих мультиках.
07:18:31 01-11-2026
гость (22:05:06 31-10-2026) А вы мультики с квадратноголовыми и ртом на боку, уродцами ... а причем тут мультики? речь о том, что у города есть своя фишка. на этом адью.
19:51:30 31-10-2026
Зачем Ползунова то так изуродовали, он же человек был, а не Франкенштейн.
09:45:16 01-11-2026
гость (19:51:30 31-10-2026) Зачем Ползунова то так изуродовали, он же человек был, а не ... Это да, капец просто как нарисовали Ползунова. Вот где на экстремизм проверять надо
13:00:04 01-11-2026
Гость (09:45:16 01-11-2026) Это да, капец просто как нарисовали Ползунова. Вот где на эк... Не надо проверять. Там без проверки надо сразу на Луговую. Дизайнеры, выросшие на мультиках про Губку Боба. Вот вам, барнаульцы, современное искусство. И почему у "Ползунова" на руках по 4 пальца??? Что за уродство???
11:56:21 01-11-2026
Остановка у Политеха выглядит как на обочине. Та узкая полоска асфальта не вмещает пешеходов и толпу, ждущую транспорт, ни вместе, ни по-отдельности
12:58:33 01-11-2026
название прочесть-башку завернуть на 90 градусов?
15:42:37 01-11-2026
Посадили дамоедов, чтоб минусовали? Чиновники за похлебку от звонка до звонка, до ожирения кнопки жмут?
23:19:25 02-11-2026
Гость (15:42:37 01-11-2026) Посадили дамоедов, чтоб минусовали? Чиновники за похлебку о... Как будто эти минусы на что-то влияют
17:34:58 01-11-2026
Минусят, похоже, причастные с этому "искусству", ибо здравому смыслу оформление не поддается.
22:56:39 01-11-2026
От стенки политеховского "павильона" до края бордюра меньше 20 см. Если автобус прижмется к страдальцам то не каждый сможет протиснуться