Следующим этапом станет установка еще пяти павильонов по программе туристского кода

31 октября 2026, 12:03, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В историческом центре Барнаула завершили монтаж 14 новых остановочных павильонов. Их разместили вдоль проспекта Ленина от площади Баварина до площади Октября в рамках проекта туристского кода. До конца 2026 года в краевой столице планируют обновить еще семь остановок, сообщили в городской администрации.

Особенностью новых павильонов стали информационные стенды, посвященные истории Барнаула. На них разместили сведения о городе и схемы пешеходных маршрутов, по которым жители и гости краевой столицы смогут самостоятельно познакомиться с местными достопримечательностями.

Для прогулок предусмотрели три тематических направления: "Городские истории", "Историческая линия" и "По страницам классики". Оформление стендов выдержано в едином стиле с другими элементами городской среды, а информационные надписи выполнены бронзовыми буквами.

Следующим этапом станет установка еще пяти павильонов по программе туристского кода. Они появятся на Демидовской площади, площади Спартака и проспекте Красноармейском в районе ресторана "Русский чай".

Дополнительно за счет муниципального бюджета обустроят две остановки на проспекте Красноармейском возле гостиницы "Барнаул" и на проспекте Строителей рядом с кинотеатром "Мир".