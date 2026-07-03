Бабушка семерых внуков из Москвы выиграла в лотерею более 16,8 миллиона рублей

Галина Абдуллаева купила билеты наугад прямо на работе, а через несколько минут узнала, что стала обладательницей суперприза

03 июля 2026, 18:01, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Москвы, уроженка Воронежской области Галина Абдуллаева выиграла в лотерею более 16,8 миллиона рублей — суперприз достался ей благодаря случайному выбору чисел. Об этом сообщили РИА Новости в пресс‑службе компании "Столото", крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей.

Галина Алексеевна приобрела два билета на 32062‑й тираж лотереи "Рапидо Ультра" в мобильной версии сайта "Столото". В первом игровом поле она указала числа 3, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, во втором — 2. Никакой особой стратегии женщина не использовала: числа были выбраны наугад. Покупка оказалась судьбоносной — выигрыш составил 16 808 689 рублей.

Сама Галина Абдуллаева рассказала, что купила билеты прямо перед началом розыгрыша, когда завершила рабочие дела. Счастливица работает кассиром‑операционистом в медицинском центре, а судьбоносную покупку совершила, находясь на работе. Уже выйдя на улицу, она заглянула в личный кабинет и увидела, что стала обладательницей суперприза.

У Галины Алексеевны двое дочерей, а также семеро внуков — четыре внучки и три внука. Все свободное время женщина посвящает семье. Как уточнили в пресс‑службе, на выигранные деньги победительница планирует оказать финансовую поддержку близким.