26 января в Барнауле временно отключат светофор на одной из оживленных улиц

Отключение регулирующего устройства связано с плановыми работами по ремонту электросетей

25 января 2023, 17:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

26 января на пересечении улиц Георгия Исакова и Шукшина в Барнауле временно отключат светофор. Как сообщает пресс-центр мэрии, регулирующее устройство не будет работать с 13:30 до 16:00.

Светофор отключат из-за планового ремонта электросетей на участке. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД, а также регулировщиков Госавтоинспекции.

Напомним, что аналогичные плановые работы проводились 25 января с 09:00 до 16:00 на перекрёстке улиц Малахова и Германа Титова.