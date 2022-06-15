Территорию детсада № 177 в Барнауле приводят в порядок по программе инициативного бюджетирования

В барнаульском детском саду № 177 укладывают новый асфальт и бордюрный камень. А рядом, на улице Пролетарской, обустраивают освещение. Все работы по благоустройству территории ведутся в рамках городского проекта инициативного бюджетирования, сообщили в администрации Барнаула. Общая стоимость благоустройства составила 1,8 млн рублей.

В мэрии сообщили, что для контроля хода работ детский сад посетили глава администрации Центрального района Максим Сабына, депутат Барнаульской городской Думы, член фракции «Единой России» Евгений Носенко, главный врач городской поликлиники № 1 Елена Азарова.

Максим Сабына отметил, что в детском саду воспитанники проводят много времени, и важно, чтобы их пребывание здесь было комфортным и безопасным.

Что будет сделано в рамках проекта?



Рабочие ООО «Дорстрой», которое выступает подрядчиком работ, уже установили бордюрный камень и отсыпают участок гравием.

На территории детского сада будет обновлено асфальтовое покрытие.



Кроме того, по инициативе родителей воспитанников и сотрудников детского сада будет обустроено освещение на участке улицы Пролетарской рядом с детским садом. Речь о территории от улицы Челюскинцев до переулка Малого Прудского. Именно здесь проложена дорожка, по которой детей водят в сад, этот путь выбирают и многие другие пешеходы.

По словам Евгения Носенко, работы по благоустройству территории детского сада № 177 направлены на создание единого удобного для жителей района комплекса. До этого здесь уже обустроили тротуар, потом привели в порядок автодорогу рядом с учреждением, теперь идёт благоустройство и самого детского садика.

Носенко подчеркнул, что проект инициативного бюджетирования объединяет желания жителей и наказы избирателей.

А Максим Сабына уточнил, что проект будет продолжен и в 2023 году. И жители Центрального района могут принять в нём участие.

Напомним, всего в рамках городской программы проекта инициативного бюджетирования в Барнауле в 2022 году будет реализовано 22 проекта, в числе которых обустройство наружного освещения по улице Ядерной, благоустройство центральной аллеи в посёлке Лесном, строительство детской спортивной площадки по улице Спортивной, 1а, и другие.