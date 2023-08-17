Барнаульцы пожаловались на надоедливую утреннюю пробку
Она появилась после перенастройки светофоров на Павловском тракте
17 августа 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Барнаульские водители пожаловались на пробку, в которой приходится стоять на улице Георгиева утром и вечером. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.
По словам автомобилистов, появился затор после того как на Павловском тракте перестроили светофоры.
"Горят либо оба красных, либо короткий зеленый на остановке и долгий красный на тракте", – написал автор сообщения.
Проехать водителям получается лишь остановку, после чего вновь движение встает.
11:38:04 17-08-2023
Светофоры у нас работают - это тихий ужас, как будто цель - намеренно затормозить потоки! Уберите уже эти шаловливые ручонки от настроек и доверьте дело ИИ!
12:02:10 17-08-2023
Гость (11:38:04 17-08-2023) Светофоры у нас работают - это тихий ужас, как будто цель - ... А как правильно настраивать светофор? Чтобы тебе лично ехать было норм, а остальным как хотят? Где та грань твоего тихого ужаса?
11:51:39 17-08-2023
К пробке на Калинина по ремонту моста значит привыкли, и тут привыкните.
12:30:52 17-08-2023
Гость (11:51:39 17-08-2023) К пробке на Калинина по ремонту моста значит привыкли, и тут... там еще долго стоять придется!
14:37:26 17-08-2023
Педальку со светофора надо ВСЕМ давить посильнее. А то пока расчухаетесь- пять раз красный загорится...
16:17:02 17-08-2023
Светофоры там повесили новые. Может быть и не настроили как надо. А вообще как их повесили, начались дожди. А как дождь или снег, половина водятлов начинает тупить во всю силу и всё встаёт.
17:11:55 17-08-2023
На Цеховой и Профинтерна та же песня((( как буд-то только по Калинина людям нужно ехать, а с прилегающих нет