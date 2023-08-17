Барнаульцы пожаловались на надоедливую утреннюю пробку

Она появилась после перенастройки светофоров на Павловском тракте

17 августа 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Барнаульские водители пожаловались на пробку, в которой приходится стоять на улице Георгиева утром и вечером. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

По словам автомобилистов, появился затор после того как на Павловском тракте перестроили светофоры.

"Горят либо оба красных, либо короткий зеленый на остановке и долгий красный на тракте", – написал автор сообщения.

Проехать водителям получается лишь остановку, после чего вновь движение встает.