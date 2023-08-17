Столб чуть не рухнул на автомобиль в центре Барнаула
Водителя спасло то, что он успел остановиться
17 августа 2023, 08:51, ИА Амител
Кадр из видео
Деревянный столб чуть не придавил автомобиль в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
По словам автора сообщения, все произошло перед пересечением улицы Партизанской и проспекта Социалистического.
Водитель ехал, заметил накренившуюся опору ЛЭП и в этот момент она рухнула. Автомобилиста спасло только то, что он успел вовремя остановиться.
Отмечается, что никаких предупреждающих знаков на дороге не было.
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