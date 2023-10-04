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Барнаульцы пожаловались на несчастную замусоренную аллею

Местные говорят, что мусор здесь никто не убирает и он просто копится вдоль пешеходных дорожек

04 октября 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Жители Барнаула пожаловались на состояние аллеи на Павловском тракте, 108. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам горожан, недавно общественное место убирали студенты, но мешки с мусором просто оставили рядом с пешеходными дорожками.

Горы мусора продолжают прирастать, а дополняет пейзаж упавшее дерево, которое лежит с середины лета.

Люди сетуют на то, что раньше они могли гулять по аллее, а теперь сюда даже страшно приходить.

Барнаул мусор

Комментарии 3

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Элен без ребят

16:51:29 04-10-2023

никто не убирает мусор- это понятно. но кто его там оставляет? не местные ли жители?

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Гость

16:56:12 04-10-2023

А кто это наделал??? Наверное жители, с Южного например, или Лесного специально едут на Павлик и как давай мусорить!!!

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Гость

19:13:33 04-10-2023

зато жители регулярно оплачивают уборку мусора, а кто-то просто тырит эти деньги, назначив в дворники свою родню под зарплату за просто так. Арбитражную проверку нужно проводить

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