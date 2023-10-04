Барнаульцы пожаловались на несчастную замусоренную аллею

Местные говорят, что мусор здесь никто не убирает и он просто копится вдоль пешеходных дорожек

04 октября 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Жители Барнаула пожаловались на состояние аллеи на Павловском тракте, 108. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам горожан, недавно общественное место убирали студенты, но мешки с мусором просто оставили рядом с пешеходными дорожками.

Горы мусора продолжают прирастать, а дополняет пейзаж упавшее дерево, которое лежит с середины лета.

Люди сетуют на то, что раньше они могли гулять по аллее, а теперь сюда даже страшно приходить.