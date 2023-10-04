Барнаульцы пожаловались на несчастную замусоренную аллею
Местные говорят, что мусор здесь никто не убирает и он просто копится вдоль пешеходных дорожек
04 октября 2023, 16:35, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Жители Барнаула пожаловались на состояние аллеи на Павловском тракте, 108. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.
По словам горожан, недавно общественное место убирали студенты, но мешки с мусором просто оставили рядом с пешеходными дорожками.
Горы мусора продолжают прирастать, а дополняет пейзаж упавшее дерево, которое лежит с середины лета.
Люди сетуют на то, что раньше они могли гулять по аллее, а теперь сюда даже страшно приходить.
16:51:29 04-10-2023
никто не убирает мусор- это понятно. но кто его там оставляет? не местные ли жители?
16:56:12 04-10-2023
А кто это наделал??? Наверное жители, с Южного например, или Лесного специально едут на Павлик и как давай мусорить!!!
19:13:33 04-10-2023
зато жители регулярно оплачивают уборку мусора, а кто-то просто тырит эти деньги, назначив в дворники свою родню под зарплату за просто так. Арбитражную проверку нужно проводить