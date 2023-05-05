Барнаульцы пожаловались на вырубку целой рощи на Попова

В комментариях под публикацией развернулись споры о правильности такого решения

05 мая 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали о вырубке целой рощи на улице Попова. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам горожан, рабочие спилили множество деревьев, которые располагались под окнами домов.

В комментариях под постом мнения о подобной вырубке разделились. Одна часть пользователей осталась недовольна тем, что теперь на этом участке будет меньше зелени. Другие отметили, что на этом месте могут сделать парковку, а с учётом роста числа машин в городе это будет полезно.