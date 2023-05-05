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Барнаульцы пожаловались на вырубку целой рощи на Попова

В комментариях под публикацией развернулись споры о правильности такого решения

05 мая 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали о вырубке целой рощи на улице Попова. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам горожан, рабочие спилили множество деревьев, которые располагались под окнами домов. 

В комментариях под постом мнения о подобной вырубке разделились. Одна часть пользователей осталась недовольна тем, что теперь на этом участке будет меньше зелени. Другие отметили, что на этом месте могут сделать парковку, а с учётом роста числа машин в городе это будет полезно.

Барнаул

Комментарии 6

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Гость

15:48:22 05-05-2023

Жесть, вот беспредел!

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Гость

15:48:34 05-05-2023

Куда надзорные смотрят???

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Гость

16:02:54 05-05-2023

Барнаульцев хлебом не корми- дай поныть и пожаловаться.

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Гость

15:07:38 06-05-2023

Гость (16:02:54 05-05-2023) Барнаульцев хлебом не корми- дай поныть и пожаловаться. ... Так вы сейчас как раз жалуетесь на барнаульцев. И чем вы лучше?

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Гость

16:09:55 05-05-2023

Был город сад- стал город пень((( Война против деревьев в городе развёрнута масштабная и уже давно. Количество зеленых насаждений катастрофически уменьшается! Спиливается или " омолаживается", превращаясь часто в столбы то, что раньше было зелеными зонами- украшением и ' легкими " города. Безщадно и на улицах и во дворах. Я еще помню свой двор зелёным и красивым. И город тоже... Сколько можно? Ведь деревья- это непросто красиво, эта самая эффективная защита от выхлопных газов и пыли! Оставье в покое оставшиеся деревья и высаживайте новые! Например ДЕЗ 1 Барнаула уже не один год занимается вырубкой зеленых насаждений на придомовых территориях. Или так называемым омолаживанием, после которого часть деревьев просто погибает, превращаясь в засохшие столбы. Никто за это не отвечает. Взамен же не высаживается ничего! В этом заключается так называемое благоустройство и списываются огромные средства. Как итог- голые дворы и авхлопные газы((

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Гость

16:53:55 05-05-2023

Хватит вырубать деревья!

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