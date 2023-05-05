Барнаульцы пожаловались на вырубку целой рощи на Попова
В комментариях под публикацией развернулись споры о правильности такого решения
05 мая 2023, 15:40, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Жители Барнаула в социальных сетях рассказали о вырубке целой рощи на улице Попова. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.
По словам горожан, рабочие спилили множество деревьев, которые располагались под окнами домов.
В комментариях под постом мнения о подобной вырубке разделились. Одна часть пользователей осталась недовольна тем, что теперь на этом участке будет меньше зелени. Другие отметили, что на этом месте могут сделать парковку, а с учётом роста числа машин в городе это будет полезно.
15:48:22 05-05-2023
Жесть, вот беспредел!
15:48:34 05-05-2023
Куда надзорные смотрят???
16:02:54 05-05-2023
Барнаульцев хлебом не корми- дай поныть и пожаловаться.
15:07:38 06-05-2023
Гость (16:02:54 05-05-2023) Барнаульцев хлебом не корми- дай поныть и пожаловаться. ... Так вы сейчас как раз жалуетесь на барнаульцев. И чем вы лучше?
16:09:55 05-05-2023
Был город сад- стал город пень((( Война против деревьев в городе развёрнута масштабная и уже давно. Количество зеленых насаждений катастрофически уменьшается! Спиливается или " омолаживается", превращаясь часто в столбы то, что раньше было зелеными зонами- украшением и ' легкими " города. Безщадно и на улицах и во дворах. Я еще помню свой двор зелёным и красивым. И город тоже... Сколько можно? Ведь деревья- это непросто красиво, эта самая эффективная защита от выхлопных газов и пыли! Оставье в покое оставшиеся деревья и высаживайте новые! Например ДЕЗ 1 Барнаула уже не один год занимается вырубкой зеленых насаждений на придомовых территориях. Или так называемым омолаживанием, после которого часть деревьев просто погибает, превращаясь в засохшие столбы. Никто за это не отвечает. Взамен же не высаживается ничего! В этом заключается так называемое благоустройство и списываются огромные средства. Как итог- голые дворы и авхлопные газы((
16:53:55 05-05-2023
Хватит вырубать деревья!