Барнаульцы признались, что регулярно используют мат в повседневной речи

Также исследование показало различия между возрастными группами

17 мая 2026, 21:34, ИА Амител

Люди ругаются в магазине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле большинство жителей признались, что используют ненормативную лексику в повседневной жизни и на работе. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob. Согласно исследованию, 74% барнаульцев употребляют мат в обычной жизни. При этом 12% делают это регулярно, а еще 62% — время от времени. Только четверть опрошенных заявили, что никогда не используют нецензурные выражения.

Как выяснилось, крепкие слова нередко звучат и в рабочей обстановке. Почти половина участников опроса сообщили, что сталкиваются с ненормативной лексикой во время совещаний: 12% слышат ее постоянно, еще около трети — периодически.

Еще чаще мат используется в обычном общении между коллегами. О его применении на регулярной основе среди сотрудников рассказали 23% респондентов, а 52% отметили, что подобное происходит время от времени.

При этом сами жители города оценивают собственную речь более сдержанно. Только 12% признались, что часто используют мат на работе, еще 43% сообщили, что делают это иногда.

Замечания коллегам из-за нецензурной лексики регулярно делают лишь 9% опрошенных. Почти половина — 48% — вмешиваются только в отдельных случаях.

Согласно результатам исследования, руководители ругаются матом реже подчиненных. О постоянном использовании ненормативной лексики начальством сообщили 15% участников опроса, еще треть сталкивается с этим периодически.

Также исследование показало различия между возрастными группами. Чаще всего мат на работе слышат жители Барнаула в возрасте от 35 до 45 лет. Среди них 29% сообщили, что сталкиваются с нецензурной лексикой постоянно, а 57% — время от времени.

Молодые сотрудники младше 35 лет, наоборот, чаще заявляют, что не используют мат на работе вовсе. Такой ответ дали 59% респондентов. Кроме того, представители молодежи реже делают замечания коллегам из-за ненормативной лексики.