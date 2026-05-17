Барнаульцы признались, что регулярно используют мат в повседневной речи
Также исследование показало различия между возрастными группами
17 мая 2026, 21:34, ИА Амител
В Барнауле большинство жителей признались, что используют ненормативную лексику в повседневной жизни и на работе. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob. Согласно исследованию, 74% барнаульцев употребляют мат в обычной жизни. При этом 12% делают это регулярно, а еще 62% — время от времени. Только четверть опрошенных заявили, что никогда не используют нецензурные выражения.
Как выяснилось, крепкие слова нередко звучат и в рабочей обстановке. Почти половина участников опроса сообщили, что сталкиваются с ненормативной лексикой во время совещаний: 12% слышат ее постоянно, еще около трети — периодически.
Еще чаще мат используется в обычном общении между коллегами. О его применении на регулярной основе среди сотрудников рассказали 23% респондентов, а 52% отметили, что подобное происходит время от времени.
При этом сами жители города оценивают собственную речь более сдержанно. Только 12% признались, что часто используют мат на работе, еще 43% сообщили, что делают это иногда.
Замечания коллегам из-за нецензурной лексики регулярно делают лишь 9% опрошенных. Почти половина — 48% — вмешиваются только в отдельных случаях.
Согласно результатам исследования, руководители ругаются матом реже подчиненных. О постоянном использовании ненормативной лексики начальством сообщили 15% участников опроса, еще треть сталкивается с этим периодически.
Также исследование показало различия между возрастными группами. Чаще всего мат на работе слышат жители Барнаула в возрасте от 35 до 45 лет. Среди них 29% сообщили, что сталкиваются с нецензурной лексикой постоянно, а 57% — время от времени.
Молодые сотрудники младше 35 лет, наоборот, чаще заявляют, что не используют мат на работе вовсе. Такой ответ дали 59% респондентов. Кроме того, представители молодежи реже делают замечания коллегам из-за ненормативной лексики.
23:18:50 17-05-2026
Это нормально. Тоже иногда.
05:06:04 18-05-2026
Без матюгов никакая работа не делается
09:12:07 18-05-2026
Этим исследователям не мешало бы поисследовать около детских площадок, вот где уши заворачиваются.
09:28:54 18-05-2026
Гость (09:12:07 18-05-2026) Этим исследователям не мешало бы поисследовать около детских... мелочь исследователей и послать может
10:59:20 18-05-2026
Musik (09:28:54 18-05-2026) мелочь исследователей и послать может... это точно, но! не высокохудожественно, а грубо и примитивно.
учиться, учиться и еще раз учиться! (цэ) В. И. Ленин
взрослых, кстати, тоже касается.
11:05:35 18-05-2026
эти самые слова уже давно потеряли свою прямую смысловую нагрузку, и перешли в разряд выражения эмоций. а эмоции, как известно, вредно сдерживать, и лучше вовремя их выплеснуть словами.
потому, я "за". умею и практикую, ибо.
12:02:55 18-05-2026
Это когда одним словом можно заменить весь разговор. Краткость сестра таланта)
13:12:05 18-05-2026
Иванна (12:02:55 18-05-2026) Это когда одним словом можно заменить весь разговор. Краткос... Практически всегда это можно заменить и одним русским словом. Но скудость словарного запаса не позволяет.