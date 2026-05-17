НОВОСТИОбщество

Барнаульцы признались, что регулярно используют мат в повседневной речи

Также исследование показало различия между возрастными группами

17 мая 2026, 21:34, ИА Амител

Люди ругаются в магазине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Люди ругаются в магазине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле большинство жителей признались, что используют ненормативную лексику в повседневной жизни и на работе. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob. Согласно исследованию, 74% барнаульцев употребляют мат в обычной жизни. При этом 12% делают это регулярно, а еще 62% — время от времени. Только четверть опрошенных заявили, что никогда не используют нецензурные выражения.

Как выяснилось, крепкие слова нередко звучат и в рабочей обстановке. Почти половина участников опроса сообщили, что сталкиваются с ненормативной лексикой во время совещаний: 12% слышат ее постоянно, еще около трети — периодически.

Еще чаще мат используется в обычном общении между коллегами. О его применении на регулярной основе среди сотрудников рассказали 23% респондентов, а 52% отметили, что подобное происходит время от времени.

При этом сами жители города оценивают собственную речь более сдержанно. Только 12% признались, что часто используют мат на работе, еще 43% сообщили, что делают это иногда.

Замечания коллегам из-за нецензурной лексики регулярно делают лишь 9% опрошенных. Почти половина — 48% — вмешиваются только в отдельных случаях.

Согласно результатам исследования, руководители ругаются матом реже подчиненных. О постоянном использовании ненормативной лексики начальством сообщили 15% участников опроса, еще треть сталкивается с этим периодически.

Также исследование показало различия между возрастными группами. Чаще всего мат на работе слышат жители Барнаула в возрасте от 35 до 45 лет. Среди них 29% сообщили, что сталкиваются с нецензурной лексикой постоянно, а 57% — время от времени.

Молодые сотрудники младше 35 лет, наоборот, чаще заявляют, что не используют мат на работе вовсе. Такой ответ дали 59% респондентов. Кроме того, представители молодежи реже делают замечания коллегам из-за ненормативной лексики.

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

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Комментарии 8

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Сергей

23:18:50 17-05-2026

Это нормально. Тоже иногда.

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Кость

05:06:04 18-05-2026

Без матюгов никакая работа не делается

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Гость

09:12:07 18-05-2026

Этим исследователям не мешало бы поисследовать около детских площадок, вот где уши заворачиваются.

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Musik

09:28:54 18-05-2026

Гость (09:12:07 18-05-2026) Этим исследователям не мешало бы поисследовать около детских... мелочь исследователей и послать может

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Элен без ребят

10:59:20 18-05-2026

Musik (09:28:54 18-05-2026) мелочь исследователей и послать может... это точно, но! не высокохудожественно, а грубо и примитивно.
учиться, учиться и еще раз учиться! (цэ) В. И. Ленин
взрослых, кстати, тоже касается.

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Элен без ребят

11:05:35 18-05-2026

эти самые слова уже давно потеряли свою прямую смысловую нагрузку, и перешли в разряд выражения эмоций. а эмоции, как известно, вредно сдерживать, и лучше вовремя их выплеснуть словами.
потому, я "за". умею и практикую, ибо.

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Иванна

12:02:55 18-05-2026

Это когда одним словом можно заменить весь разговор. Краткость сестра таланта)

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Гость

13:12:05 18-05-2026

Иванна (12:02:55 18-05-2026) Это когда одним словом можно заменить весь разговор. Краткос... Практически всегда это можно заменить и одним русским словом. Но скудость словарного запаса не позволяет.

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