Половина жителей Барнаула против сокращения январских каникул ради майских

Мужчины поддерживают идею заметно чаще женщин

07 мая 2026, 21:06, ИА Амител

Цветущий Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Большинство жителей Барнаула не поддержали идею сделать майские праздники непрерывными за счет сокращения новогодних каникул. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса горожан.

Ранее в Общественной палате РФ предложили объединить майские выходные в один длинный период — с 1 по 9 мая — перенеся часть январских каникул. Авторы инициативы считают, что весна больше подходит для путешествий, семейного отдыха и активного досуга.

Однако среди барнаульцев идея не получила широкой поддержки. Против перераспределения выходных высказались 49% участников опроса, тогда как поддержали инициативу только 27%.

Многие противники изменений объяснили свою позицию опасениями за уровень дохода и нежеланием сокращать зимний отдых.

«Это скажется на зарплате»; «Лучше нормально зимой отдохнуть. Не нужно ничего менять», — заявили респонденты.

Сторонники инициативы, напротив, считают майские праздники более удобными для отдыха благодаря теплой погоде и возможности проводить больше времени на природе.

«Погода в мае благоприятнее для прогулок и отдыха на природе», — приводятся в исследовании мнения участников опроса.

Опрос также выявил различия между группами респондентов. Мужчины поддерживают идею заметно чаще женщин — 33% против 23% соответственно.

Самый высокий уровень одобрения зафиксирован среди молодежи до 35 лет и жителей старше 45 лет — 32% и 34%. Среди барнаульцев в возрасте от 35 до 45 лет сторонников оказалось значительно меньше — лишь 15%.

Кроме того, инициативу чаще поддерживали жители со средним профессиональным образованием — 40% против 23% среди обладателей высшего образования.

Уровень поддержки также рос вместе с доходами. Среди жителей с заработком до 100 тысяч рублей в месяц предложение одобрили 22% респондентов, а среди горожан с доходом от 150 тысяч рублей — уже 37%.