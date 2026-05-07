Половина жителей Барнаула против сокращения январских каникул ради майских
Мужчины поддерживают идею заметно чаще женщин
07 мая 2026, 21:06, ИА Амител
Большинство жителей Барнаула не поддержали идею сделать майские праздники непрерывными за счет сокращения новогодних каникул. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса горожан.
Ранее в Общественной палате РФ предложили объединить майские выходные в один длинный период — с 1 по 9 мая — перенеся часть январских каникул. Авторы инициативы считают, что весна больше подходит для путешествий, семейного отдыха и активного досуга.
Однако среди барнаульцев идея не получила широкой поддержки. Против перераспределения выходных высказались 49% участников опроса, тогда как поддержали инициативу только 27%.
Многие противники изменений объяснили свою позицию опасениями за уровень дохода и нежеланием сокращать зимний отдых.
«Это скажется на зарплате»; «Лучше нормально зимой отдохнуть. Не нужно ничего менять», — заявили респонденты.
Сторонники инициативы, напротив, считают майские праздники более удобными для отдыха благодаря теплой погоде и возможности проводить больше времени на природе.
«Погода в мае благоприятнее для прогулок и отдыха на природе», — приводятся в исследовании мнения участников опроса.
Опрос также выявил различия между группами респондентов. Мужчины поддерживают идею заметно чаще женщин — 33% против 23% соответственно.
Самый высокий уровень одобрения зафиксирован среди молодежи до 35 лет и жителей старше 45 лет — 32% и 34%. Среди барнаульцев в возрасте от 35 до 45 лет сторонников оказалось значительно меньше — лишь 15%.
Кроме того, инициативу чаще поддерживали жители со средним профессиональным образованием — 40% против 23% среди обладателей высшего образования.
Уровень поддержки также рос вместе с доходами. Среди жителей с заработком до 100 тысяч рублей в месяц предложение одобрили 22% респондентов, а среди горожан с доходом от 150 тысяч рублей — уже 37%.
21:16:12 07-05-2026
Конечно, конечно...
Ведь "половина жителей Барнаула" на новый год летает отдыхать на Карибы!
🤣
22:14:35 07-05-2026
Кхм... (21:16:12 07-05-2026) Конечно, конечно...Ведь "половина жителей Барнаула" на новый год летает отдыхать на Карибы!... А другая половина радуется за них)))
07:30:50 08-05-2026
где и когда был опрос?
08:14:12 08-05-2026
оставьте новый год в покое. успеете посадите все. огород у меня тоже есть. дайте замой немного передохнуть.
08:17:01 08-05-2026
Лучше нормально зимой отдохнуть
-Ну да, зимой картоху сажать не нужно, сплошной отдых. Темнотища, пока встанешь - и обед.