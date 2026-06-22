Барнаульцы возложили цветы к Мемориалу Славы в День памяти и скорби
Со дня начала Великой Отечественной войны прошло 85 лет
22 июня 2026, 13:45, ИА Амител
В Барнауле возложили цветы к Мемориалу Славы в День памяти и скорби, сообщает мэрия города. 22 июня исполнилось 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни 27 млн человек.
Жители города и представители власти Барнаула и Алтайского края, в том числе губернатор региона Виктор Томенко, возложили цветы к скульптурной группе "Прощание", к монументу с фамилиями Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, а также к Вечному огню.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле / Фото: Антон Червяков
Затем у часовни, посвященной вечной славе защитников Отечества, зажгли памятные лампады. Участники почтили память погибших минутой молчания.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула
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