Концерт под открытым небом и акция "Свеча памяти" пройдут в Барнауле
Музыканты выступят на Мемориале Славы
22 июня 2026, 11:50, ИА Амител
В Барнауле 22 июня пройдет концерт под открытым небом "Тот самый длинный день в году…" и акция "Свеча памяти", сообщает пресс-служба Министерства культуры Алтайского края.
Перед жителями города выступят симфонический оркестр и мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края, Барнаульский академический хор имени А. Б. Тарнецкого. Солисты — Надежда Гончарук (меццо-сопрано), Виктория Гальцева (сопрано), Иван Остапенко (тенор), Антон Концеба (баритон).
«Часть концертной программы посвятят теме «Женщины и война». В этом разделе солисты исполнят: «Вальс медсестры», «Балладу о военных летчицах», «Синий платочек», «Ариозо матери» из кантаты «Нам нужен мир», — отметили в пресс-службе.
Где и когда?
Концерт пройдет на Мемориале Славы в 20:30. Вход свободный.
"Свеча памяти"
После концерта желающие смогут поучаствовать в акции "Свеча памяти". На Мемориале Славы зажгут свечи в память о погибших и пропавших без вести в годы войны.
11:57:45 22-06-2026
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