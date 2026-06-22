Концерт под открытым небом и акция "Свеча памяти" пройдут в Барнауле

Музыканты выступят на Мемориале Славы

22 июня 2026, 11:50, ИА Амител

Мемориал Славы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 22 июня пройдет концерт под открытым небом "Тот самый длинный день в году…" и акция "Свеча памяти", сообщает пресс-служба Министерства культуры Алтайского края.

Перед жителями города выступят симфонический оркестр и мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края, Барнаульский академический хор имени А. Б. Тарнецкого. Солисты — Надежда Гончарук (меццо-сопрано), Виктория Гальцева (сопрано), Иван Остапенко (тенор), Антон Концеба (баритон).

«Часть концертной программы посвятят теме «Женщины и война». В этом разделе солисты исполнят: «Вальс медсестры», «Балладу о военных летчицах», «Синий платочек», «Ариозо матери» из кантаты «Нам нужен мир», — отметили в пресс-службе.

Где и когда?

Концерт пройдет на Мемориале Славы в 20:30. Вход свободный.

"Свеча памяти"

После концерта желающие смогут поучаствовать в акции "Свеча памяти". На Мемориале Славы зажгут свечи в память о погибших и пропавших без вести в годы войны.