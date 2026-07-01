Барнаулец сорвал золотую цепочку с восьмилетнего племянника, чтобы продолжить алкомарафон

Сумма причиненного ущерба составила 30 тыс. рублей

01 июля 2026, 10:52, ИА Амител

Цепочка / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Барнауле мужчине грозит до четырех лет лишения свободы за то, что в состоянии опьянения похищал вещи из дома сестры для покупки алкоголя, сообщает алтайское МВД.

С заявлением в полицию обратилась 29-летняя жительница краевой столицы. Она рассказала, что в начале июня к ней в гости приехал родной брат.

«Первоначально его поведение не вызывало нареканий, однако в последние дни стал злоупотреблять алкоголем. В состоянии опьянения он стал совершать кражи личного имущества, которое затем сдавал в ломбард», — отметили в МВД.

Ситуация обострилась 20 июня. Женщина отправилась в магазин, оставив дома восьмилетнего сына и попросив его никому не открывать дверь.

Вернувшись, обнаружила ребенка в слезах. Мальчик рассказал, что пришел его дядя, который, увидев золотую цепочку на шее, сорвал ее и ушел. Сумма причиненного ущерба составила 30 тыс. рублей.

Правоохранители задержали 30-летнего мужчину. Выяснилось, что цепочку он сдал в ломбард. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы, суд принял решение заключить его под стражу.

Ранее в Бийске рецидивист украл у собутыльника цепочку и отнес в ломбард. Полученные деньги мужчина потратил на личные нужды.