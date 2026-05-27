Рецидивист из Бийска украл у собутыльника цепочку и отнес в ломбард

Полученные деньги мужчина потратил на личные нужды

27 мая 2026, 08:05, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске сотрудники полиции задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в краже золотой цепочки стоимостью 75 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

С заявлением о пропаже украшения в полицию обратился 38-летний бийчанин. Во время проверки правоохранители выяснили, что незадолго до исчезновения цепочки мужчина устроил у себя дома застолье и пригласил знакомых.

После вечеринки часть гостей разошлась, а хозяин квартиры и его 37-летний приятель остались ночевать. По версии следствия, утром гость заметил лежащую на диване золотую цепочку, спрятал ее в карман, а позже через знакомую сдал украшение в ломбард. Полученные деньги мужчина потратил на личные нужды.

Через некоторое время полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. На допросе бийчанин признал вину. В МВД также отметили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ — кража с причинением значительного ущерба гражданину. На время расследования мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.