Барнаулец задушил знакомую цепочкой после ссоры в квартире

До происшествия пара употребляла алкоголь

08 августа 2025, 21:10, ИА Амител

Цепочка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

23-летний житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в убийстве 40-летней знакомой, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, молодой человек и женщина познакомились в одном из городских развлекательных заведений, где вместе употребляли алкоголь. Затем они отправились в съемную квартиру, где между ними возник конфликт.

«В ходе ссоры подозреваемый накинул на шею женщины металлическую цепочку и задушил ее, что привело к смерти от асфиксии», – отмечают в пресс-службе.

Следственный комитет по Алтайскому краю сообщил о завершении расследования по делу, возбужденному по ст. 105 ("Убийство"). В ведомстве отметили, что собрано достаточное количество доказательств, и материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже направлены в суд.

Ранее следователи предъявили обвинение подростку, убившему десятилетнего мальчика под Кировом.