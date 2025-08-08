Барнаулец задушил знакомую цепочкой после ссоры в квартире
До происшествия пара употребляла алкоголь
08 августа 2025, 21:10, ИА Амител
23-летний житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в убийстве 40-летней знакомой, сообщает Следственный комитет.
По данным следствия, молодой человек и женщина познакомились в одном из городских развлекательных заведений, где вместе употребляли алкоголь. Затем они отправились в съемную квартиру, где между ними возник конфликт.
«В ходе ссоры подозреваемый накинул на шею женщины металлическую цепочку и задушил ее, что привело к смерти от асфиксии», – отмечают в пресс-службе.
Следственный комитет по Алтайскому краю сообщил о завершении расследования по делу, возбужденному по ст. 105 ("Убийство"). В ведомстве отметили, что собрано достаточное количество доказательств, и материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже направлены в суд.
