Барнаульский водоканал завершил реконструкцию водозаборов в поселке Затон

Объекты ввели в эксплуатацию, они работают в штатном режиме

25 октября 2024, 15:00, ИА Амител

Обновленное оборудование / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Барнаульский водоканал закончил работы по модернизации артезианских водозаборов в поселке Затон. Проект реализовали в рамках инвестиционной программы предприятия, а его стоимость составила около 50 млн рублей.

До проведения реконструкции водоснабжение поселка обеспечивали три водозабора, расположенные на улицах Лоцманской, Матросской и Лермонтова. Однако оборудование на этих объектах устарело, а сооружения находились в изношенном состоянии и требовали обновления.

Работы начали в июле прошлого года, они длились немногим больше года. Проект реализовывали подрядчики ООО "РВК-Экосервис" и ООО "НПО Акватех". На данный момент объекты введены в эксплуатацию и уже работают.

"По проекту реконструкции мы модернизировали артезианские водозаборы на ул. Лоцманской и Матросской: установили две станции водоочистки, два резервуара чистой воды, мачты освещения, выполнили благоустройство территории, а также построили дюкерный переход под руслом реки. Это позволило оптимизировать и улучшить работу системы водоснабжения поселка", – рассказал директор по капстроительству "Росводоканал Барнаул" Александр Дудкин.

В компании сообщили, что вода из подземных источников содержит более высокие концентрации железа и марганца, чем речная. Чтобы привести ее качество к нормативам, на водозаборах в Затоне установили станции водоочистки. Александр Дудкин также отметил, что подобные системы очистки уже действуют на других объектах, и в будущем компания планирует оснастить ими еще несколько водозаборов в пригородных поселках Барнаула.

Обновленное оборудование / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Как ранее сообщал amic.ru, барнаульский водоканал призывает предприятия предоставить декларации по сточным водам. До окончания срока подачи документов осталось меньше месяца. Эта информация поможет ресурсоснабжающей организации тщательно контролировать состав сточных вод и быстро предотвращать загрязнение окружающей среды.