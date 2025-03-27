Барнаульской активистке Марии Пономаренко вынесли приговор по второму уголовному делу

С учетом первого решения суда о дискредитации ВС РФ Пономаренко проведет в тюрьме еще три года

27 марта 2025, 15:00, Антон Дегтярев

Мария Пономаренко на суде / Фото: amic.ru

Шипуновский районный суд вынес второй приговор барнаульской активистке и журналистке Марии Пономаренко 27 марта 2025 года. По ч. 2 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества") она получила один год и десять месяцев колонии общего режима. С учетом первого решения суда по статье о дискредитации ВС РФ Пономаренко осталось находиться в заключении три года. Об этом amic.ru сообщили в Шипуновском районном суде.

"По ч. 2 статьи 321 УК РФ Пономаренко получила год и десять месяц лишения свободы. Но на основании статьи 70 УК РФ ("Назначение наказания по совокупности преступлений") ей частично присоединили неотбытый срок по предыдущему приговору о дискредитации ВС РФ. Таким образом, Пономаренко проведет еще три года в исправительной колонии общего режима. Также она лишена права заниматься администрированием сайтов и публичных каналов в интернете на пять лет", – рассказали в суде.

Подробностей вынесения приговора в суде не пояснили.

По версии следствия, Пономаренко нанесла неопасный для здоровья вред сотруднику шипуновской ИК-6, а именно отдавила ноги конвоирам, которые вели женщину на дисциплинарную комиссию.

"Коммерсантъ" ранее писал, что сторона обвинения запросила для Пономаренко два года тюрьмы. По информации издания, активистка признала свою вину, но отказалась давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ. Процесс стартовал более года назад – 12 февраля 2024 года. Всего по делу состоялось около 30 заседаний.

Первый приговор по делу о дискредитации ВС РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 УК) Пономаренко вынесли еще в феврале 2023 года. Тогда ее осудили на шесть лет колонии общего режима с пятилетним запретом заниматься журналистикой. Перед судом активистка предстала из-за того, что в марте 2022 года она в Telegram опубликовала фейковый пост о гибели людей в мариупольском драмтеатре.

После первого приговора в ООН призвали освободить Пономаренко. Осужденная неоднократно жаловалась на условия содержания в ИК-6 и попадала в штрафной изолятор (ШИЗО). Телеграм-канал "Контекст" сообщал, что в письмах из колонии Пономаренко писала о тяжестях пребывания в заключении, держала сухую голодовку, а в марте 2025 года пыталась свести счеты с жизнью.

Напомним, что до попадания в тюрьму Пономаренко стала известна из-за участия в одиночных пикетах и акциях антимасочников (во время ковида) в Барнауле.