Барнаульской активистке Марии Пономаренко вынесли приговор по второму уголовному делу
С учетом первого решения суда о дискредитации ВС РФ Пономаренко проведет в тюрьме еще три года
27 марта 2025, 15:00, Антон Дегтярев
Шипуновский районный суд вынес второй приговор барнаульской активистке и журналистке Марии Пономаренко 27 марта 2025 года. По ч. 2 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества") она получила один год и десять месяцев колонии общего режима. С учетом первого решения суда по статье о дискредитации ВС РФ Пономаренко осталось находиться в заключении три года. Об этом amic.ru сообщили в Шипуновском районном суде.
"По ч. 2 статьи 321 УК РФ Пономаренко получила год и десять месяц лишения свободы. Но на основании статьи 70 УК РФ ("Назначение наказания по совокупности преступлений") ей частично присоединили неотбытый срок по предыдущему приговору о дискредитации ВС РФ. Таким образом, Пономаренко проведет еще три года в исправительной колонии общего режима. Также она лишена права заниматься администрированием сайтов и публичных каналов в интернете на пять лет", – рассказали в суде.
Подробностей вынесения приговора в суде не пояснили.
По версии следствия, Пономаренко нанесла неопасный для здоровья вред сотруднику шипуновской ИК-6, а именно отдавила ноги конвоирам, которые вели женщину на дисциплинарную комиссию.
"Коммерсантъ" ранее писал, что сторона обвинения запросила для Пономаренко два года тюрьмы. По информации издания, активистка признала свою вину, но отказалась давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ. Процесс стартовал более года назад – 12 февраля 2024 года. Всего по делу состоялось около 30 заседаний.
Первый приговор по делу о дискредитации ВС РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 УК) Пономаренко вынесли еще в феврале 2023 года. Тогда ее осудили на шесть лет колонии общего режима с пятилетним запретом заниматься журналистикой. Перед судом активистка предстала из-за того, что в марте 2022 года она в Telegram опубликовала фейковый пост о гибели людей в мариупольском драмтеатре.
После первого приговора в ООН призвали освободить Пономаренко. Осужденная неоднократно жаловалась на условия содержания в ИК-6 и попадала в штрафной изолятор (ШИЗО). Телеграм-канал "Контекст" сообщал, что в письмах из колонии Пономаренко писала о тяжестях пребывания в заключении, держала сухую голодовку, а в марте 2025 года пыталась свести счеты с жизнью.
Напомним, что до попадания в тюрьму Пономаренко стала известна из-за участия в одиночных пикетах и акциях антимасочников (во время ковида) в Барнауле.
15:09:08 27-03-2025
У меня друга убили, убийце меньше дали
15:10:37 27-03-2025
маловато будет
15:41:54 27-03-2025
Гость (15:10:37 27-03-2025) маловато будет... Пострадал?
15:47:04 27-03-2025
Не поняла. Почти два года колонии за то, что наступила на ногу?
18:38:26 27-03-2025
Гость (15:47:04 27-03-2025) Не поняла. Почти два года колонии за то, что наступила на но... На чью мельницу льют? Щас на западе сделают из неё икону.
20:36:25 27-03-2025
Гость (18:38:26 27-03-2025) На чью мельницу льют? Щас на западе сделают из неё икону. ... Это не икона, а живой человек, пусть даже мне она не нравится. Но поступать так с человеком подло.
00:30:48 28-03-2025
Гость (20:36:25 27-03-2025) Это не икона, а живой человек, пусть даже мне она не нравитс... Когда она и Ко задержали движение трамваев на линии более чем на полчаса во времена ковида, что пришлось вызывать полицию, пассажирам тех трамваев она еще больше не понравилась.
08:56:04 28-03-2025
Гость (00:30:48 28-03-2025) Когда она и Ко задержали движение трамваев на линии более че... Это её самая главная вина и ущерб ,который она нанесла?Ко мне приходят на память небезызвестные персонажи -бывший министр обороны сердюков и его подельница васильева.Из военного бюджета страны были украдены около 3 млрд.руб.А сколько им дали за это?
09:53:22 28-03-2025
Афиноген (08:56:04 28-03-2025) Это её самая главная вина и ущерб ,который она нанесла?Ко мн... А сколько им дали за это? --- сердюкову Звезду Героя дали, а подельница по супермаркетам каталась, будучи под домашним арестом.
10:28:52 28-03-2025
Афиноген (08:56:04 28-03-2025) Это её самая главная вина и ущерб ,который она нанесла?Ко мн... Детская логика. И что? Теперь можно экстремизмом заниматься, ссылаясь на других персонажей. По-другому, как экстремизм, остановку транспорта в городе во время пандемии назвать нельзя. Сердюков, кстати, сейчас работает в ОАК, а кого попало на такие места не ставят.
10:57:15 28-03-2025
Гость (10:28:52 28-03-2025) Детская логика. И что? Теперь можно экстремизмом заниматься,... Не надо из мухи раздувать слона.Помешались вы все на этом экстремизме.
14:01:33 28-03-2025
Гость (10:28:52 28-03-2025) Детская логика. И что? Теперь можно экстремизмом заниматься,... Сердюков, кстати, сейчас работает в ОАК, а кого попало на такие места не ставят. --- Ясен пень, родственник Дмитрия Анатольевича это "не кого попало".
09:41:31 28-03-2025
Гость (00:30:48 28-03-2025) Когда она и Ко задержали движение трамваев на линии более че... когда во время своих ковриковых поклонов адепты "самой мирной" религии перекрывают тротуары и дороги в городах и далеко не на полчаса, и также мешают людям в общественном и личном транспорте, почему то полиция этого не видит, и никто их не разгоняет. А тут смотри-ка самый главный нарушитель спокойствия.
20:44:14 27-03-2025
Гость (15:47:04 27-03-2025) Не поняла. Почти два года колонии за то, что наступила на но...
Страшная, опасная женщина. Представляете, что он творит на свободе?